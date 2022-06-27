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Смарт-часы Fossil Gen 6 Hybrid получили измерение SpO2 и голосовое управление
Продажи начались в понедельник за 229 евро
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В этом годы должны быть выпущены смарт-часы Fossil Gen 7 году, а пока этот производитель начинает продавать поколение Gen 6. Эти часы основаны на экране с электронными чернилами и обладают датчиком SpO2, микрофоном и ассистентом Alexa.

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Fossil не назвала размера экрана, но судя по серии Hybrid HR, несенсорный всегда активный экран может быть размером 1,1 дюйма и круглой формы. На экране отображаются медицинские показатели и информация об активности. Справа расположены пара кнопок и центральная головка.

Предлагается два варианта часов под названиями Machine и Stella. Отличия между ними во внешнем виде и размерах. В часах 45 мм (ремешки 24 мм) зазубренная рамка, а Stella обладает отделкой для женщин с кристаллами в корпусе 40,5 мм (ремешки 18 мм). В обоих случаях часы защищены от воды на глубине до 30 м.

Часы предложат 14 дней работы и подвинутые датчики, в том числе для мониторинга сердечного ритма. Главное изменение связано с SpO2, измерением уровня кислорода в крови. На часы можно получать звонки или СМС и управлять аудио при подключении к смартфону по Bluetooth 5.0.

В часах Hybrid скорее всего нет процессора Snapdragon 4100, NFC и датчика GPS, как в более дорогой модели. Эти часы используют собственное ПО Fossil вместо Google Wear OS. Ещё будет обновлённое приложение для iOS и Android.

Продажи начнутся уже 27 июня за 229 евро. Они есть в чёрном, серебристом и дымчатом цветах версия Machine, а Stella в розово-золотом или серебряном.

Суббренд Fossil по имени Skagen представил в Европе часы Gen 6 Jorn за 219 евро. Доступны варианты 38 мм и 42 мм с корпусом из розового золота/серебра у меньшего варианта и чёрного/синего цвета у крупного, пишет Nextpit.

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#смарт-часы #fossil
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