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Samsung объединила свои силы с Google на рынке носимых устройств при работе над операционной системой Wear OS. Выпускающий больше всего подобных устройств производитель решил этого не замечать.

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Компания Fossil представила серию умных часов Fossil Gen 6, которые будут работать на устаревшей системе и подключаться к мобильным устройствам на Android и iOS. Только в следующем году они могут получить поддержку совместной системы Samsung и Google, присоединившись к Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic.

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Если программные вопросы вас не волнуют, можно порадоваться стильному внешнему виду и процессору Snapdragon Wear 4100+. Он не стал большим шагом вперёд по сравнению со стандартным Snapdragon Wear 4100, но всё же производительность слегка выросла.

Часы прошлого поколения работают на Snapdragon Wear 3100, а более современной системой на чипе пользуются модели Mobvoi TicWatch Pro 3 и TicWatch E3. Интересно будет сравнить их с Fossil Gen 6 и посмотреть на реализацию обещаний по более быстрой загрузке приложений, ускорению взаимодействия пользователя с интерфейсом и пониженному энергопотреблению.

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Производители обещают также вдвое быструю подзарядку по сравнению с лучшими смарт-часами, что должно быть намёком на часы Apple Watch последнего поколения. Предположительно, 80% заряда будет достигаться чуть более чем за полчаса. Это позволит ни в чём себе не отказывать и включить всю функциональность, вроде отслеживания сна. Если же вы хотите максимально долго не подходить к розетке, можно использовать запатентованные Fossil режимы Smart Battery Modes. В них функциональность урезается.

Появился датчик SpO2 для контроля уровня кислорода в крови. Таким датчиком уже обладают часы Apple Watch Series 6 до Galaxy Watch 4, Fitbit Sense и TicWatch Pro 3. Правда, многих других возможностей конкурирующих часов и даже фитнес-браслетов здесь нет. Среди прочего это поддержка ЭКГ и мониторинг артериального давления, а также отсутствует сотовая связь. Возможно, подобная модель будет представлена позже. Пока версии с поддержкой Bluetooth и GPS доступны для предварительного заказа за $299.

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Это не самая низкая цена для часов с объёмом оперативной памяти 1 ГБ, хранилищем 8 ГБ и круглым экраном AMOLED с диагональю 1,28 дюйма. Часы предлагаются размером 42 мм и 46 мм. Ещё на выбор даётся семь стилей с возможностью персонализации за счёт ремешков и дизайна кнопок и циферблата. Корпус выполнен из нержавеющей стали и защищён от воды.



