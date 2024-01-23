OnePlus 12 поступает в продажу по всему миру

Во вторник прошла презентация, на которой состоялся глобальный анонс флагманского смартфона OnePlus 12. Помимо этого аппарата, было представлено ещё два продукта. Смартфон выходит на смену прошлогодней модели OnePlus 11, принося значительные улучшения.

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Международная версия устройства ничем не отличается от китайской модели, которая продаётся с конца минувшего года. Дизайн остался неизменным, с круглым выступом задних камер. Тонкий профиль содержит металлическую рамку посередине. Этот корпус имеет рейтинг защиты от воды и пыли IP65.

Спереди находится дисплей AMOLED LTPO размером 6,82 дюйма. По центру этого экрана располагается отверстие для камеры. Частота достигает 120 Гц, разрешение составляет QHD+, максимальная яркость равна 4500 нит. Чип дисплея Pixelworks X7 призван повысить качество картинки во время игр. Аппарат обладает сертификатами HDR10+, Dolby Vision и DisplayMate A+, а технология Aqua Touch обеспечивает возможность взаимодействия с экраном мокрыми руками. Также экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Сзади находятся три камеры с основной 50 Мп на сенсоре Sony LYT 808. Рядом размещён сверхширокоугольный объектив 48 Мп и камера-перископ 64 Мп с оптической стабилизацией. Разрешение передней камеры равно 32 Мп. Используется система обработки изображений от Hasselblad.

Работает аппарат на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ, хранилища типа UFS 4.0 512 ГБ. За охлаждение отвечает испарительный отсек площадью 9140 мм². Ёмкость батареи равна 5400 мАч, мощность проводной зарядки 100 Вт, беспроводной 50 Вт, обратной беспроводной 10 Вт. Установлена система Android 14.

Среди стандартов связи представлены Wi-Fi-7, Bluetooth 5.4, NFC и USB 3.2 Gen1, можно поставить две SIM-карты.

В США конфигурации 8/256 ГБ и 16/512 Гб стоят $949 и $1099.

Также был представлен более дешёвый смартфон OnePlus 12R. Он получил процессор Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ памяти типа LPDDR5X и хранилище 256 ГБ типа UFS 4.0. Здесь тоже есть испарительный отсек площадью 9140 мм².

Разрешение экрана LTPO4 AMOLED составляет 1264 x 2780, частота достигает 120 Гц, яркость 4500 нит. Ёмкость батареи выросла до 5500 мАч, что является рекордным значением для смартфонов этого производителя. Чип управления зарядкой SUPERVOOC. Производитель обещает, что батарея выдержит 1600 циклов перезарядки, чего должно хватить больше чем на четыре года.

Основная камера 50 Мп работает на сенсоре IMX890 размером 1/1,56 дюйма с объективом 24 мм f/1,8. Есть сверхширокоугольная камера 8 Мп 1/4,0 дюйма с с фиксированным фокусом 16 мм f/2,2 и макро 2 Мп. Разрешение передней камеры 16 Мп с апертурой f/2,4. Защиту от брызг обеспечивает рейтинг IP64.

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Конфигурация 8/128 ГБ стоит $500, 16/256 ГБ $600.