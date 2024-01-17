Список бенчмарков Geekbench для OnePlus Nord N30 SE показывает, что он оснащен 4 ГБ оперативной памяти

В прошлом году компания OnePlus выпустила свой смартфон среднего класса OnePlus Nord N30 5G, который предлагал достойные характеристики по цене менее $300. Сейчас появились признаки того, что OnePlus готовится представить еще одну модель смартфона из серии Nord N. Отчеты портала MySmartPrice свидетельствуют о том, что OnePlus Nord N30 SE был замечен в базе данных тестов Geekbench.

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Согласно имеющейся информации, Nord N30 SE будет оснащен восьмиядерным процессором с архитектурой ядер 2 + 6. Два мощных ядра будут функционировать на частоте 2,20 ГГц, а шесть более эффективных — на частоте 2,0 ГГц. Такие характеристики могут указывать на то, что новый смартфон может работать на процессоре MediaTek Dimensity 6020.

Процессор MediaTek Dimensity 6020 является однокристальной системой 5G среднего класса (SoC). Обычно он стоит дешевле, чем Snapdragon 695, который установлен на Nord N30 5G и предоставляет лучшую производительность при выполнении сложных задач. Snapdragon 695 имеет более высокую тактовую частоту, что позволяет обеспечить более плавное взаимодействие с пользователем.

MediaTek Dimensity 6020 является достаточно доступным процессором. Смартфоны с Dimensity 6020 обычно стоят около $200 или даже меньше. Таким образом, можно предположить, что предстоящая модель OnePlus Nord N30 SE также будет попадать в эту ценовую категорию, подходящую для экономных покупателей.

Из списка тестов Geekbench для OnePlus Nord N30 SE стало известно, что он будет оснащен 4 ГБ оперативной памяти. В сравнении с Nord N30 5G, который имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища.

Согласно данным из списка тестов, предстоящая модель Nord N30 SE будет работать на Android 13, а не на последней версии Android 14. Также предыдущие данные указывают, что смартфон будет иметь аккумулятор ёмкостью 4880 мАч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт.

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В целом, OnePlus Nord N30 SE может стать привлекательным вариантом для пользователей с ограниченным бюджетом, которые ищут смартфон, способный выполнять повседневные задачи без больших затрат.