Новинка в тематике игры Genshin Impact поступит в продажу 28 февраля

OnePlus собирается выпустить уникальную версию своего смартфона OnePlus Ace 3 Genshin Impact Custom Edition 28 февраля, о чем официально объявлено на странице компании Weibo.

Это специальное издание будет включать в себя элементы популярной игры Genshin Impact, в том числе с участием персонажа Кэцина. Это сотрудничество выходит за рамки эстетических изменений, поскольку OnePlus обещает предоставить как серьезное обновление настроек, так и улучшенные технические функции, специально оптимизированные для игры в Genshin Impact.

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В прошлом OnePlus объединилась с Genshin Impact для выпуска подарочных коробок ограниченным тиражом, но эта новая специальная версия предполагает более глубокий редизайн самого телефона.

OnePlus Ace 3, анонсированный ранее в этом месяце, может похвастаться 6,78-дюймовым дисплеем BOE X1 LTPO с технологией AMOLED с разрешением 2780×1264 пикселей, поддерживающим адаптивную частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц и пиковую яркость до 4500 нит.

Работает смартфон на предыдущем флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 2 с графическим процессором Adreno 740 в сочетании с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X. Встроенный накопитель стандарта UFS 4.0 имеет объем 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Работающее на Android 14 с ColorOS 14, устройство предлагает поддержку двух SIM-карт. Смартфон включает основную камеру разрешением 50 МП, сверхширокоугольную камеру на 8 МП, макро-камеру на 2 МП, а также фронтальную камеру на 16 МП. Смартфон оснащен встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев и инфракрасным датчиком.

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OnePlus Ace 3 оснащен аудиопортом USB Type-C и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также предлагает расширенные возможности подключения, включающие 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и NFC. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC мощностью 100 Вт.