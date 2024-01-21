Самой продаваемой игрой 2023 года стала Hogwarts Legacy

Впервые с 2008 года самой продаваемой в США игрой стало что-то за пределами франшизы Call of Duty или игры от Rockstar. На это звание могли бы претендовать Baldur’s Gate 3 или Alan Wake 2, но на самом деле чемпионом оказалась Hogwarts Legacy.

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Статистические данные от компании Circana говорят, что по итогам 2023 года расходы в США на видеоигры выросли после уменьшения в 2022 году на 5%. Самой продаваемой франшизой уже 15-й год подряд остаётся Call of Duty, даже без учёта дополнительного контента. Modern Warfare 3 среди игр заняла второе место, Modern Warfare 2 седьмое.

Игры Call of Duty находились на вершине рейтинга с 2009 года. Только Grand Theft Auto V в 2013 году и Red Dead Redemption 2 в 2018 году смогли потеснить их. Теперь это произошло снова.

Если говорить об игровой индустрии в целом, расходы на игры в США составили $57,2 млрд. Программное обеспечение, дополнения и подписки купили на сумму $48 млрд. Продажи аксессуаров выросли на 4% до суммы $2,6 млрд. На 7% выросли продажи геймпадов, в первую очередь за счёт модели PS5 DualSense Edge. Продажи устройств сократились до $6,56 млрд.

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Лучше всего продавалась консоль PlayStation 5. На втором месте находится Nintendo Switch, Xbox Series X/S третьи. В большинстве стран Европы PlayStation также продаётся намного лучше Xbox. Продажи последних упали на 52%.