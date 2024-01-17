Экшен-RPG игра SAND LAND, разработанная Акирой Ториямой, создателем Dragon Ball, выходит на PlayStation 5 и 4, Xbox Series X|S и PC 26 апреля

Экшен-RPG игра SAND LAND, разработанная Акирой Ториямой, создателем Dragon Ball, выходит на PlayStation 5 и 4, Xbox Series X|S и PC 26 апреля. В этой игре, игроки смогут исследовать огромную карту с разнообразными транспортными средствами и отправиться в героическое приключение на поиски Легендарного источника, скрытого в пустыне. Однако их путь будет непростым, ведь им придется сразиться с бандитами, дикими животными и королевской армией.

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Одним из транспортных средств, доступных в игре, является ховеркар. Это среднеразмерное транспортное средство, способное парить и легко преодолевать препятствия, такие как болота и пересеченные местности. Когда игроки сталкиваются с труднопроходимой местностью, они могут использовать ховеркар, чтобы выбраться из сложной ситуации. Также доступен ховертанк, более специализированное транспортное средство для сражений. Он оснащен мощным оружием и может стать непревзойденным машиной в арсенале игрока.

Игроки могут настраивать свои транспортные средства с помощью широкого арсенала деталей и оружия. Они могут создавать уникальное мощное оружие, которое поможет им как в бою, так и в путешествиях. В игре также присутствует возможность подбирать сундуки с сокровищами, чтобы получить еще более мощные и уникальные детали машин. Настройка транспортных средств включает не только изменение их производительности, но и внешний вид, так как игроки могут изменять окраску автомобиля и наносить декали.

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SAND LAND предлагает игрокам множество транспортных средств и возможностей для кастомизации. В игре есть не только ховеркар и ховертанк, но и другие захватывающие машины, которые игроки могут открыть и использовать. Трейлеры представляют различные машины и персонажей, которых игроки смогут встретить в игре. Игроки могут ожидать еще больше информации о SAND LAND и его возможностях.