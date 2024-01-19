Можно настроить чувствительность и поведение триггера в эмуляторе и создавать собственные адаптивные настройки, профили и макросы триггера

Новое приложение для контроллера DualSense PlayStation 5 под названием PCXsense теперь доступно для скачивания. Это приложение позволяет пользователям максимально эффективно использовать контроллер в компьютерных играх и эмуляторах. Приложение дает возможность делать вещи, которые обычно невозможны даже при официальной поддержке. Например, можно настраивать чувствительность и поведение триггера в эмуляторах, а также создавать собственные адаптивные настройки триггеров, профили и макросы. Некоторые игры изначально поддерживают контроллер на ПК, но лишь немногие из них имеют поддержку адаптивных триггеров. Поэтому данное приложение позволяет воссоздать функции адаптивных триггеров, которые можно увидеть в играх для PlayStation 5, или создать свои собственные с нуля.

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Базовый контроллер PlayStation 5 был обновлен в прошлом году с помощью модели DualSense Edge, которая включает в себя множество улучшений по сравнению с обычной моделью. Среди ключевых особенностей можно отметить настройку профиля непосредственно с консоли, а также настраиваемые остановки триггера и другие нововведения.

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Учитывая все обстоятельства, DualSense Edge - это контроллер первого поколения, которого долгое время ждали на консоли Sony. Хотя у него нет такого долгого времени автономной работы батареи, как у более дорогих аналогов, его использование с помощью провода решают эту проблему.