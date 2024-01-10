Мини-ПК Asus ROG с картами Nvidia показаны на выставке в Лас-Вегасе

На проходящей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES 2024 компания Asus представила компьютеры серии NUC, права на которую несколько месяцев назад получила от Intel. Это очень компактные устройства, которые при этом могут обеспечивать высокий уровень производительности.

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Новая модель называется Scorpion Canyon и предлагается с чипами Intel Core Ultra 7 или 9, видеокартами RTX 4060 или 4070 и возможностью подключать сразу четыре монитора 4K. Эти устройства созданы для многозадачной работы и обладают запатентованной гибридной архитектурой Performance. Она отвечает за распределение дополнительных ядер E при выполнении интенсивных задач. Корпус должен разбираться без применения специальных инструментов, что упростит обслуживание компьютера.

Среди стандартов подключения представлены HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, один Thunderbolt 4/USB-C Type-C и USB 2.0. Есть поддержка Wi-Fi 6E и совместимость с Windows 11 и с Linux. Также компьютер может работать с контроллером ROG Raikiri PRO, а приложение ROG Armory Crate позволяет создавать уникальные шаблоны RGB-подсветки.

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В ближайшем будущем Asus обещает новые модели мини-компьютеров. Стоимость новинки пока не была названа.