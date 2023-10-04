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- Новый потенциал: сочетание аппаратных и программных разработок Intel и передовых инженерных решений должно поднять планку продуктов NUC на недостижимую ранее высоту.
- Расширенные возможности ведения бизнеса: на основе систем NUC ASUS предлагает богатый набор устройств для промышленности, коммерческой сферы деятельности и полупрофессионального применения.
- Поддержка клиентов: ASUS взяла на себя обязательства обеспечить максимально безболезненный переход для всех обладателей NUC и в будущем предлагать им лучшие решения.
Intel NUC представляют собой вычислительные системы в компактном форм-факторе, пригодные для выполнения разных задач, вычислений и видеоигр.
Плавный переход
Приняв дела от Intel, компания ASUS официально сообщила о запуске собственного направления разработки NUC. 1 сентября она начала принимать заказы на системы NUC 10–13-го поколений. Для ASUS новые направления открывают большие возможности в плане расширения бизнеса. Для клиентов переход должен стать незаметным. Недавно созданное бизнес-подразделение ASUS NUC займётся разработкой и поставкой самых эффективных продуктов для граничных вычислений и комплексных AIoT-решений, предназначенных для коммерческого и промышленного применения.
Старший вице-президент и соруководитель бизнес-группы OP & AIoT компании ASUS Джеки Сюй на церемонии подписания соглашения высказал уверенность в том, что партнёрство станет основой расширения и развития сегмента портативных компьютеров. Появление Intel NUC среди устройств ASUS расширит возможности исследований и разработок в сферах искусственного интеллекта и интернета вещей с целью применения на трёх главных рынках: промышленных, коммерческих и полупрофессиональных устройств.
Также он поприветствовал перешедших в новое подразделение сотрудников бывшей Intel NUC. Они примут участие в создании программного обеспечения и решений в сфере облачных вычислений.
Asus приобрела лицензии как на аппаратные, так и на программные разработки Intel. Благодаря этому подразделение ASUS NUC сможет продолжить начатые ранее в Intel научно-технические разработки, организовать логистику и техподдержку, занимаясь программированием и разработками в сфере искусственного интеллекта, обеспечением госорганов, корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, областями промышленных приложений и граничных вычислений.
Исполнительный вице-президент и генеральный менеджер подразделения Intel Client Computing Group Мишель Джонстон Холтхаус уверена, что это особое время для Intel и ASUS. Сейчас в истории NUC открывается новая глава. Подписание соглашения стало не просто очередной сделкой, поскольку ASUS обещает улучшить жизнь клиентов и партнёров NUC по всему миру. В Intel уверены, что продукты NUC продолжат своё успешное развитие под крылом ASUS.
Взгляд в будущее
ASUS собирается развивать каналы сбыта, чтобы удовлетворить растущий в настоящее время спрос на продукты NUC. Эти продукты должны отвечать высоким промышленным стандартам и предлагать современные средства информационной безопасности для ведения бизнеса. Устройства ASUS NUC рассчитывают применять в таких сферах, как операции с финансовыми активами, отслеживание состояния здоровья, логистика, мониторинг поставок, контроль качества и т.д. Поскольку ASUS привержена принципам устойчивого развития, системы NUC продолжат предлагать высокий уровень энергоэффективности и отвечать требованиям международных экологических сертификатов.
ASUS старается непрерывно развивать долгосрочные партнёрские отношения на принципах взаимовыгодного сотрудничества. Именно это позволяет рассчитывать на плавный переход пользователей NUC и безукоризненный уровень сервиса в дальнейшем.
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