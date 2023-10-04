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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
ASUS официально взяла на себя управление линейкой продуктов Intel NUC
Было подписано соглашение между Intel и ASUS

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  • Новый потенциал: сочетание аппаратных и программных разработок Intel и передовых инженерных решений должно поднять планку продуктов NUC на недостижимую ранее высоту.
  • Расширенные возможности ведения бизнеса: на основе систем NUC ASUS предлагает богатый набор устройств для промышленности, коммерческой сферы деятельности и полупрофессионального применения.
  • Поддержка клиентов: ASUS взяла на себя обязательства обеспечить максимально безболезненный переход для всех обладателей NUC и в будущем предлагать им лучшие решения.
2 октября компания ASUS сообщила о подписании договора с Intel. В рамках этого договора Intel передаёт ASUS контроль над устройствами серии Next Unit of Computing (NUC). ASUS займётся производством и продажей устройств Intel NUC с 10-го по 13-е поколения, а также разработкой новых поколений.



Intel NUC представляют собой вычислительные системы в компактном форм-факторе, пригодные для выполнения разных задач, вычислений и видеоигр.

Плавный переход

Приняв дела от Intel, компания ASUS официально сообщила о запуске собственного направления разработки NUC. 1 сентября она начала принимать заказы на системы NUC 10–13-го поколений. Для ASUS новые направления открывают большие возможности в плане расширения бизнеса. Для клиентов переход должен стать незаметным. Недавно созданное бизнес-подразделение ASUS NUC займётся разработкой и поставкой самых эффективных продуктов для граничных вычислений и комплексных AIoT-решений, предназначенных для коммерческого и промышленного применения.



Старший вице-президент и соруководитель бизнес-группы OP & AIoT компании ASUS Джеки Сюй на церемонии подписания соглашения высказал уверенность в том, что партнёрство станет основой расширения и развития сегмента портативных компьютеров. Появление Intel NUC среди устройств ASUS расширит возможности исследований и разработок в сферах искусственного интеллекта и интернета вещей с целью применения на трёх главных рынках: промышленных, коммерческих и полупрофессиональных устройств.

Также он поприветствовал перешедших в новое подразделение сотрудников бывшей Intel NUC. Они примут участие в создании программного обеспечения и решений в сфере облачных вычислений.

Asus приобрела лицензии как на аппаратные, так и на программные разработки Intel. Благодаря этому подразделение ASUS NUC сможет продолжить начатые ранее в Intel научно-технические разработки, организовать логистику и техподдержку, занимаясь программированием и разработками в сфере искусственного интеллекта, обеспечением госорганов, корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, областями промышленных приложений и граничных вычислений.



Исполнительный вице-президент и генеральный менеджер подразделения Intel Client Computing Group Мишель Джонстон Холтхаус уверена, что это особое время для Intel и ASUS. Сейчас в истории NUC открывается новая глава. Подписание соглашения стало не просто очередной сделкой, поскольку ASUS обещает улучшить жизнь клиентов и партнёров NUC по всему миру. В Intel уверены, что продукты NUC продолжат своё успешное развитие под крылом ASUS.

Взгляд в будущее

ASUS собирается развивать каналы сбыта, чтобы удовлетворить растущий в настоящее время спрос на продукты NUC. Эти продукты должны отвечать высоким промышленным стандартам и предлагать современные средства информационной безопасности для ведения бизнеса. Устройства ASUS NUC рассчитывают применять в таких сферах, как операции с финансовыми активами, отслеживание состояния здоровья, логистика, мониторинг поставок, контроль качества и т.д. Поскольку ASUS привержена принципам устойчивого развития, системы NUC продолжат предлагать высокий уровень энергоэффективности и отвечать требованиям международных экологических сертификатов.



ASUS старается непрерывно развивать долгосрочные партнёрские отношения на принципах взаимовыгодного сотрудничества. Именно это позволяет рассчитывать на плавный переход пользователей NUC и безукоризненный уровень сервиса в дальнейшем.

ASUS для прессы: http://press.asus.com

ASUS на Facebook: https://www.facebook.com/asus

ASUS в Twitter: https://www.twitter.com/asus
#asus #intel nuc
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