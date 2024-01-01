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У пользователей популярного мессенджера WhatsApp на Android скоро станет одной проблемой больше. Резервные копии приложения теперь будут учитываться в объёме дискового пространства в хранилище Google Диск. Об этом было объявлено в минувшем месяце.
Точная дата вступления этого новшества в силу не была названа, но в бета-версии приложения изменение уже начинает проявляться. В резервную копию входят история переписок, отправленные изображения и видео. Всё это будет отнимать место в Google Диске как у пользователей бесплатных, так и платных тарифных планов.
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В первом полугодии изменение вступит в силу у всех пользователей WhatsApp на платформе Android. Пользователи получат уведомление об этом за 30 дней. Это будет баннер в настройках резервного копирования чата.
Чтобы сэкономить место на Google Диске, можно переносить данные WhatsApp с одного устройства на другое напрямую без создания резервных копий. Также можно выбрать резервное копирование только текста, что может значительно снизить расход дискового пространства.
Что касается WhatsApp на iOS, резервные копии приложения всегда учитывались в облачном хранилище iCloud.