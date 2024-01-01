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Резервные копии WhatsApp теперь отнимают места на Google Диске
Пользователи Google Диска получают ещё один источник расхода памяти

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У пользователей популярного мессенджера WhatsApp на Android скоро станет одной проблемой больше. Резервные копии приложения теперь будут учитываться в объёме дискового пространства в хранилище Google Диск. Об этом было объявлено в минувшем месяце.

Точная дата вступления этого новшества в силу не была названа, но в бета-версии приложения изменение уже начинает проявляться. В резервную копию входят история переписок, отправленные изображения и видео. Всё это будет отнимать место в Google Диске как у пользователей бесплатных, так и платных тарифных планов.

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В первом полугодии изменение вступит в силу у всех пользователей WhatsApp на платформе Android. Пользователи получат уведомление об этом за 30 дней. Это будет баннер в настройках резервного копирования чата.

Чтобы сэкономить место на Google Диске, можно переносить данные WhatsApp с одного устройства на другое напрямую без создания резервных копий. Также можно выбрать резервное копирование только текста, что может значительно снизить расход дискового пространства.

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Что касается WhatsApp на iOS, резервные копии приложения всегда учитывались в облачном хранилище iCloud.

#android #whatsapp
Источник: gizmochina.com
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