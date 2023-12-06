Готовится очередное обновление мессенджера WhatsApp

Недавно приложение WhatsApp на iOS дало возможность пересылать мультимедийные файлы в оригинальном качестве. Также появилась интеграция с сервисом Instagram, позволяя делиться обновлениями статуса оттуда. Теперь на подходе очередное обновление.

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WhatsApp позволит перенаправлять сообщения в каналы. Такую функциональность нашли в бета-версии WhatsApp 2.23.26.2 на Android. Владельцы каналов смогут пересылать сообщения в виде текста, изображений, видео, гифок, аудио, стикеров и обновлений из других каналов. Это может упростить администраторам управление каналами.

Администраторы смогут эффективнее обмениваться сообщениями из разных чатов, в том числе частных и групповых переписок. Это актуально для владельцев нескольких каналов.

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Каналы WhatsApp появились не так давно и сообщения в них могут отправлять только администраторы. Доступны каналы разных тематик или знаменитостей, на которые может подписаться любой желающий. Напомним, что в России каналы в WhatsApp отсутствуют.