Кнопка камеры и создания сообщений WhatsApp могут быть перемещены в заголовок обновления статуса

Мессенджер WhatsApp работает над двумя новшествами с возможностью быстро делиться обновлениями статусов, которые сейчас доступны для участников программы бета-тестирования. Сейчас для смены статуса в WhatsApp нужно нажать на одну из двух плавающих кнопок внизу справа на вкладке «Обновления».

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Теперь в приложении на Android в бета-версии 2.23.26.13 две небольшие кнопки должны позволять мгновенно делиться изображениями, видео, текстом, гифками в статусе. Плавающие кнопки могут быть убраны. Другое изменение состоит в возможном переносе иконок карандаша и камеры в меню, которое открывается нажатием на иконку с тремя точками в правом верхнем углу.

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Эти новшества видны пока не у всех пользователей последней бета-версии приложения. Также разработчики собираются повысить качество изображения и видео благодаря переключателю HD при загрузке в приложение мультимедиа.