Samsung назвала цель по поставкам следующего поколения флагманских смартфонов

По итогам года объём продаж смартфонов серии Samsung Galaxy S23 может превысить 25 млн экземпляров во всех странах мира. В свете этого показателя южнокорейский производитель вынашивает более амбициозные планы относительно смартфонов следующего поколения. Компания в следующем году намеревается поставить на рынок 35,2 млн единиц смартфонов Galaxy S24. Анонс этих устройств назначен на 17 января, тогда же начнут принимать предварительные заказы. Продажи стартуют 30 января.

Согласно прогнозам производителя, спрос на стандартную модель Galaxy S24 составит 13,5 млн за год, на Galaxy S24+ 5,8 млн и самый дорогой Galaxy S24 Ultra приобретут 15,9 млн раз. В этих аппаратах ожидается увеличение яркости экрана. В S24 Ultra пиковое значение может составить 2600 нит. Также будут поддерживаться функции искусственного интеллекта.

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Старшая модель серии должна получить корпус с титаном, заднюю камеру 200 Мп и поддержку съёмки видео формата 8K, а также 5-кратный и 10-кратный оптический зум. Ёмкость батареи вырастет до 5000 мАч.

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Две более доступные модели получат процессор Exynos 2400, но только не в США и Китае. Galaxy S24 Ultra во всех странах будет исключительно на Snapdragon 8 Gen 3.