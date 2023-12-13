Это значительно больше, чем у Samsung Galaxy Fit 2

Как сообщает популярный ресурс Sammobile, ранее неоднократно публиковавший впоследствии подтверждавшуюся информацию о различных продуктах южнокорейской корпорации Samsung, фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit 3 сможет похвастаться впечатляющим уровнем автономности – устройство будет функционировать до 21 дня без необходимости пополнения запаса энергии. Это на неделю больше, чем у Galaxy Fit 2. Также, по предварительным данным, девайс получит довольно большой 1.61-дюймовый OLED-экран и защиту от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP68. Это означает, что браслет можно будет погружать под воду на глубину более 1 метра на 30 или менее минут.

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По данным инсайдеров, масса Galaxy Fit 3 составит всего 21.39 г – с учетом заявленного времени автономной работы, это очень мало. Устройство будет оснащаться акселерометром, гироскопом, а также оптическим пульсометром, способным также замерять уровень кислорода в крови. Предположительно, фитнес-браслет будет стоить около 80 американских долларов, хотя как характеристики, так и цена будущей новинки до релиза могут измениться.