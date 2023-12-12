На Galaxy S24 Ultra может быть два телеобъектива 5х и 10х

До анонса линейки смартфонов Samsung Galaxy S24 остаётся около месяца и утечек информации наверняка ещё будет немало. Ранее сообщалось, что в старшей модели Ultra не будет камеры с 10-кратным зумом, которая есть в S23 Ultra. Возможно, эти сведения не соответствовали действительности.

Южнокорейское издание рассказало о камерах для аппаратов серии Galaxy S24. Основная камера в Galaxy S24 Ultra должна иметь разрешение 200 Мп, сверхширокоугольная 12 Мп, телеобъектив 50 Мп с 5-кратным зумом и телеобъектив 10 Мп с 10-кратным зумом.

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Подобное сочетание камер опровергает большинство предыдущих слухов. Ранее говорилось о сочетании камер с 3-кратным и 10-кратным зумом или 3-кратным и 5-кратным. Камеры 5x и 10x прежде не упоминались.

Такое сочетание может означать, что на главной камере будет 2-кратный или 3-кратный зум за счёт обрезки изображения. Снимки могут объединяться для повышения качества в диапазоне 3x до 4,9x. Может быть улучшена съёмка на дальних дистанциях, если задействовать камеру 50 Мп 5x для получения детализации свыше 10x.

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Также сообщается, что две остальные модели получат основную камеру 50 Мп, сверхширокоугольную 12 Мп и телефото 10 Мп с 3-кратным зумом.