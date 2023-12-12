Стало известно про смартфоны Galaxy A15 и Galaxy A25 5G, которые Samsung представила во Вьетнаме

Samsung официально представила Galaxy A15 и Galaxy A25 5G во Вьетнаме. Оба смартфона оснащены качественными экранами sAMOLED. Эта технология была разработана компанией Samsung на основе технологии AMOLED, обеспечивающей экран впечатляющей цветопередачей с высоким разрешением, увеличивающей яркость экрана и уменьшающей отражение солнечного света.

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На Galaxy A15 и A25 5G компания Samsung оборудует кластер из трёх вертикальных камер с разрешением до 50 МП — ведущий параметр в популярном сегменте. Высокое разрешение камеры поможет четко и ясно записывать детали изображения.

Galaxy A25 5G также оснащен технологией оптической стабилизации изображения (OIS) для повышения стабильности и точности. Оба телефона оснащены новой сверхширокоугольной камерой, повышающей разрешение камеры для съемки крупным планом и камеры для селфи, что отвечает различным потребностям пользователей.

Samsung Galaxy A15 и A25 5G продолжают наследовать характеристики общего дизайна Galaxy, а именно изысканность, минимализм и вневременность. Уникальный рельефный дизайн окантовки нового Key Island, в котором датчик отпечатков пальцев интегрирован в боковую рамку, с четырьмя разумно закругленными краями обеспечивает надежный, но удобный захват.

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Galaxy A15 и Galaxy A25 «из коробки» поставляются с программным обеспечением One UI 6.0 на базе Android 14. Как и флагманы, оба недавно выпущенных телефона имеют право на четыре поколения обновлений ОС Android и пять лет исправлений безопасности.