В понедельник присяжные вынесли решение против Google

13 декабря завершилась судебное разбирательство между компаниями Google и Epic Games, которое было частью длившегося с 2020 года процесса. Google проиграла, что может оказать значительное влияние на будущую работу магазинов приложений. Разработчики приложений могут получить больше власти над процессом распространения и заработка на них. Несколько часов ушло на обсуждение, и в итоге жюри в суде Сан-Франциско назвало Google монополистом рынка магазинов мобильных приложений. Было принято решение, что компания применяет противоречащие честной конкуренции методы.

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В 2020 году Google и Apple удалили из магазинов приложений игру Fortnite после того, как Epic внедрила в неё собственную систему оплаты, чтобы не отдавать комиссии владельцам магазинов. Epic Games описывает нынешнее решение победой разработчиков приложений и пользователей во всём мире. Google была названа злоупотребляющей монопольным положением для получения чрезмерно высоких комиссий, подавления конкуренции и ухудшения инноваций. В рамках судебного процесса были представлены доказательства того, что Google готова выплачивать миллиарды для борьбы со сторонними магазинами приложений. Компания платит разработчикам, чтобы они не выставляли свои приложения в сторонние магазины и не создавали собственные. На Android более 95% приложений распространяются в магазине Google Play.

Google собирается подать апелляцию, говоря об открытости своей мобильной платформы. В январе судья назовёт меры, которые Google обязана будет предпринять в рамках принятого в понедельник решения. Возможно, разработчики смогут направлять пользователей в сторонние магазины для покупки своих приложений.

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Такое же судебное разбирательство Epic Games сведёт против Apple. В настоящее время обе компании подают апелляции.