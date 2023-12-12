Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Google проиграла антимонопольный иск компании Epic Games
В понедельник присяжные вынесли решение против Google

реклама

13 декабря завершилась судебное разбирательство между компаниями Google и Epic Games, которое было частью длившегося с 2020 года процесса. Google проиграла, что может оказать значительное влияние на будущую работу магазинов приложений. Разработчики приложений могут получить больше власти над процессом распространения и заработка на них. Несколько часов ушло на обсуждение, и в итоге жюри в суде Сан-Франциско назвало Google монополистом рынка магазинов мобильных приложений. Было принято решение, что компания применяет противоречащие честной конкуренции методы.

реклама

В 2020 году Google и Apple удалили из магазинов приложений игру Fortnite после того, как Epic внедрила в неё собственную систему оплаты, чтобы не отдавать комиссии владельцам магазинов. Epic Games описывает нынешнее решение победой разработчиков приложений и пользователей во всём мире. Google была названа злоупотребляющей монопольным положением для получения чрезмерно высоких комиссий, подавления конкуренции и ухудшения инноваций. В рамках судебного процесса были представлены доказательства того, что Google готова выплачивать миллиарды для борьбы со сторонними магазинами приложений. Компания платит разработчикам, чтобы они не выставляли свои приложения в сторонние магазины и не создавали собственные. На Android более 95% приложений распространяются в магазине Google Play.

Google собирается подать апелляцию, говоря об открытости своей мобильной платформы. В январе судья назовёт меры, которые Google обязана будет предпринять в рамках принятого в понедельник решения. Возможно, разработчики смогут направлять пользователей в сторонние магазины для покупки своих приложений.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Такое же судебное разбирательство Epic Games сведёт против Apple. В настоящее время обе компании подают апелляции.

#google #epic games
Источник: digitaltrends.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Поражение Google в суде ставит под угрозу индустрию магазинов приложений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
38
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
18
Секретный военный космический корабль США отправляется в космос
8
Ростех: российский истребитель Су-35С по большинству характеристик соответствует пятому поколению
7
Электрический внедорожник Scout ожидается летом 2024 года
+
В России появилась версия "Герани" с реактивным двигателем и скоростью до 600 км/ч
19
За 10 декабря российские военные сумели захватить обширные территории районе Соледара и Артёмовска
3
Никита Михалков защищает сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
4
В России освоили технику воздушного минирования и успешно блокируют украинские позиции FPV-дронами
5
Ермак и Зеленский готовят сделку с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock
11
10 декабря вручили Нобелевскую премию по физике «за создание аттосекундных лазеров»
3
Цена на лучший процессор для игр, Ryzen 7 7800X3D, упала до $339 — на 42% дешевле 14900K и быстрее
12
Новая угроза для Украины: БПЛА «Герань» оснастили реактивными двигателями
1
Самый странный ИИ: немецкий конкурент ChatGPT восхваляет Гитлера и дискриминирует людей
5
Полупроводниковые санкции ударили по Европе и почти не повлияли на производство чипов в Китае
1
Китайский процессор Loongson 3A6000 сравнялся по производительности с Intel Core i5 в тесте IPC
3
Intel представляет новый серверный процессор Sierra Forest с 144 энергоэффективными ядрами
+
За последние 3 месяца майнинг-компании вложили $620 млн в оборудование
+
Российские учёные создали термоэлектрический генератор для преобразования тепла в электроэнергию
4
Qualcomm следует за MediaTek с новым флагманским процессором
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
177
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
9
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
124
Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
37
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
5
Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
15
В разработку автопилотов уже вложены миллиарды, но одну проблему никак не могут решить
1
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
13
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
15

Сейчас обсуждают

glavhyilo
13:08
придёт другой,будет вызженное поле до вашингтона.
Навальный больше не отбывает наказание в ИК-6, его местонахождения неизвестно уже неделю
Владимир Коловрат
13:08
Кто нибудь верит ещё в эту чушь? В МО, в наше "огого" и прочее?
Концерн «Калашников» начал поставки комплектов боевого снаряжения «Стрелок» в ВС РФ
JM+
13:07
Очередной стартап, который съест кучу инвестиций, а через н-цать лет скажут "не вышло".
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
Виталий Просвиряков
13:06
Норм пк для своего бюджета, в целом обоснованный, в том, что в процессоре нет pci4, а лишь pci3 - особо разницы не даст, она будет незначительные около 2%, а если бы он добавил суда могучий 5600 с его...
Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
Truth Sееker
13:02
Ну то, что он сидит там, пока пыня не откинется, это ни для кого не секрет
Навальный больше не отбывает наказание в ИК-6, его местонахождения неизвестно уже неделю
Чaтo-Б0t
13:02
Похоже что Лэхаим - всё. Ты будешь по нему горевать, Панталоне?
Навальный больше не отбывает наказание в ИК-6, его местонахождения неизвестно уже неделю
Weismar
12:56
А тебе эта херня, особенно пылесос, нужна была? Будешь теперь как многие одарённые с Авито пытаться сбагрить
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Иван Обыдённов
12:55
У меня много разных процов было, но как поставил в 2020 году ryzen 9 3900 так больше ничего и не надо. Он тащит всё - и игры и проги и стрим. И ещё много лет будет тащить. Поставил 64 гб озу и в связк...
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
Андрей Терентьев
12:53
Купил 4070 за 75к, 41 вернулись бонусами, на бонусы уже купил робот пылесос и монитор, ни о чем не жалею.
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Артём Николаев
12:49
А Epic Games сколько стрижёт с разработчиков? 12% если правильно помню. Все, блин, хотят быть агрегаторами и только % стричь, а рисковать всем вплоть до банкротства должна орда сторонних предпринимате...
Поражение Google в суде ставит под угрозу индустрию магазинов приложений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем