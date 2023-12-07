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Zelikman
Lego Fortnite - лишь первый шаг на пути к расширению Epic Games
Об этом накануне сообщил президент компании Адам Сассман

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  В четверг компания Epic Games выпустила новую игру в серии Lego Fortnite, которая является первой попыткой расширения за пределы франшизы мультяшных игр-стрелялок. В новой игре пользователи могут создавать свои собственные инструменты, оружие и укрытия, чтобы выжить в непростой среде.

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   Это лишь начало новой стратегии Epic, направленной на создание большего количества виртуальных миров, в которых геймеры смогут общаться и играть, используя одежду и другие элементы, приобретенные в оригинальной игре Fortnite. Президент Epic, Адам Сассман, рассказал в интервью, что это огромный шаг в развитии взаимодействия игроков с игровыми экосистемами.

  Кроме того, компания также выпустила игру Rocket Racing и Fortnite Festival. Последняя представляет собой музыкальную игру, где игроки могут создать группу или выступить самостоятельно. Этот проект будет запущен 9 декабря, в рамках онлайн-продвижения певца The Weeknd.

  Fortnite стал мировым явлением в 2017 году после добавления режима "королевской битвы", позволяющего игрокам соревноваться до последнего выжившего. Компания продолжает развивать игру, выпуская новые костюмы и снаряжение с элементами из популярных брендов, таких как Star Wars и Marvel Comics. Fortnite остается самой просматриваемой игрой на потоковой платформе Twitch от Amazon.com Inc. В прошлом месяце игра привлекла рекордное количество игроков, поскольку была представлена ностальгическая версия Fortnite OG с элементами из первого издания.

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  Lego Fortnite присоединяется к жанру выживания, который привлекает миллионы игроков к таким играм, как Valheim от Iron Gate Studio и Ark: Survival Evolved от Studio Wildcard. Кроме того, этот релиз был предшествован инвестициям в Epic в размере 1 миллиарда долларов со стороны холдинговой компании Kirkbi, контролирующей Lego Group.

#игры #epic games #гейминг #fortnite #lego
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