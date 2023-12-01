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BMW iX на прототипе двуххимической батареи получил увеличенный запас хода
Подтверждающий концепцию ONE аккумулятор позволил внедорожнику BMW проехать 830 км

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Компания из Мичигана под названием Our Next Energy (ONE) занимается разработкой аккумулятора для электромобилей, который не только позволит ездить дальше, но и при этом будет более экологичным по сравнению с существующими предложениями. Кроме того, аккумулятор будет занимать места под капотом не больше, чем нынешние блоки электромобилей. ONE пытается добиться этого за счёт двуххимической батареи под названием «Gemini».

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Созданная как доказательство концепции батарея была установлена на модифицированном электромобиле BMW iX xDrive50. Это премиальный электрокроссовер, который сумел проехать расстояние в 978 км. Этот результат был получен с применением Европейского цикла WLTP. В Америке результат может составить 830 км или 516 миль, если пользоваться методологией тестирования Агентства по охране окружающей среды. Даже тогда это на 200 миль или 322 км больше, нежели способен проехать стандартный iX xDrive50. Эти модели 2022 и 2023 годов имеют запас хода 324 мили или 521 км, согласно оценкам EPA.

ONE говорит об использовании в аккумуляторе двух типов элементов с разным химическим составом. Катод основан на литий-железе-фосфате (LFP) с низкой плотностью энергии. Он редко применяется в электромобилях в Северной Америке и в данном случае служит главным источником энергии электродвигателя. На него приходится 99% повседневной нагрузки и он обеспечивает 127 миль или 204 км запаса хода в стандартах EPA.

Когда этот элемент разряжается, он начинает заряжаться от безанодного элемента с высокой плотностью энергии. Этот элемент создан из запатентованных разработчиков материалов с применением марганца и минимум кобальта и никеля. Производитель говорит о сокращении использования лития на 20% и графита на 60%. Это должно уменьшить себестоимость производства и вред для окружающей среды. Безанодный элемент передаёт энергию посредством запатентованного преобразователя DC-to-DC.

К сожалению, производить BMW iX с подобной двуххимической батареей пока не планируется. Перед нами лишь доказательство концепции, как и установленный компанией ONE на Tesla Model S в прошлом году аккумулятор. Тогда седан смог проехать 752 мили или 1210 км в холодную погоду в декабре в штате Мичиган.

Разработка батареи продолжается и на очереди тестирование на ещё одном прототипе неназванного автопроизводителя. Дата начала промышленного производства зависит от спроса со стороны клиентов. К сожалению, компания не собирается продавать подобные аккумуляторы отдельно для самостоятельной установки на электромобили.

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Недавно ONE сократила 25% своего персонала. Не исключено, что это может в отрицательную сторону повлиять на сроки появления батареи на рынке. Представители компании заявляют, что разработка Gemini остаётся её основной задачей.

#электромобили #аккумуляторы
Источник: caranddriver.com
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