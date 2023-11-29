Веб-версия сервиса Google Диск будет открывать новую страницу по умолчанию

Несмотря на появление проблем с сохранностью файлов в хранилище Google Диск, сервис не забывает выпускать обновления. Ещё в мае началось тестирование новой домашней страницы в веб-версии сервиса. Теперь она начинает распространяться среди пользователей. Здесь Google обещает персонализированные предложения файлов и папок с применением алгоритма машинного обучения. Некоторым может не понравиться, что этот алгоритм знает, какие файлы и папки вы недавно открывали, редактировали и делились с другими пользователями, какие документы прикреплены к будущим событиям календаря.

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На панели инструментов есть переключатель «Файлы» и «Папки», а также фильтры «Тип», «Люди», «Изменено» и «Местоположение». Дизайн выполнен в стиле Google Material Design 3.

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При заходе по адресу drive.google.com новый домашний экран будет виден по умолчанию, но можно вернуться на прежнюю страницу Мой диск. Изменение будет распространено среди всех пользователей Google Workspace с персональными учётными записями Google до января. Новая домашняя страница также ранее появилась в приложении на Android и iOS, пишет 9to5google.