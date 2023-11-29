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Несмотря на появление проблем с сохранностью файлов в хранилище Google Диск, сервис не забывает выпускать обновления. Ещё в мае началось тестирование новой домашней страницы в веб-версии сервиса. Теперь она начинает распространяться среди пользователей. Здесь Google обещает персонализированные предложения файлов и папок с применением алгоритма машинного обучения. Некоторым может не понравиться, что этот алгоритм знает, какие файлы и папки вы недавно открывали, редактировали и делились с другими пользователями, какие документы прикреплены к будущим событиям календаря.
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На панели инструментов есть переключатель «Файлы» и «Папки», а также фильтры «Тип», «Люди», «Изменено» и «Местоположение». Дизайн выполнен в стиле Google Material Design 3.
При заходе по адресу drive.google.com новый домашний экран будет виден по умолчанию, но можно вернуться на прежнюю страницу Мой диск. Изменение будет распространено среди всех пользователей Google Workspace с персональными учётными записями Google до января. Новая домашняя страница также ранее появилась в приложении на Android и iOS, пишет 9to5google.