Электростанция, разработанная и управляемая компанией Fervo, обеспечивает безуглеродной энергией центры обработки данных Google в Неваде.

Еще в 2021 году компания Google заключила партнерское соглашение с Fervo - стартапом в области экологически чистой энергетики, с целью разработки геотермальных установок нового поколения на всей территории Соединенных Штатов. Затем Fervo начала строить одну из таких электростанций на севере Невады, чтобы Google могла получать геотермальную энергию для своих офисов и центров обработки данных в этом штате. Вчера Google сообщила, что Fervo официально ввела в эксплуатацию свою первую электростанцию в Неваде, обеспечив первой в своем роде геотермальной энергией одну из крупнейших технологических компаний в мире, а также остальную часть местной энергосистемы.

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Уникальность установки Fervo заключается в том, что она сочетает в себе обычные процессы получения чистой энергии на геотермальных установках с помощью проверенных методов бурения в нефтяной и газовой промышленности. В то время как большинство геотермальных предприятий роют вертикальные скважины, уходящие вглубь Земли на километр или два, Fervo использует прецизионное наклонно-направленное бурение для горизонтального бурения всего из двух скважин. В нефтяной промышленности этот метод позволяет производителям получать доступ к нескольким пластам ископаемого топлива с помощью одной скважины; в случае с Fervo это означает доступ к большему количеству пористых пород, нагретых тектонической активностью. Это увеличивает эффективность каждой скважины без необходимости излишнего бурения в глубь поверхности Земли.

3D-рендеринг электростанции Fervo в Неваде. Источник: Google

Как только специалисты Fervo добираются до этих сверхгорячих подземных пород, они прокачивают через поры камней воду. В результате этого процесса образуется пар - жизненная сила любой геотермальной установки. Волоконно-оптический кабель, проложенный в каждой геотермальной скважине, отслеживает поток и температуру в режиме реального времени, позволяя инженерам анализировать и оптимизировать общую производительность станции.

Теперь, когда электростанция Fervo подключена к сети, она может производить 3,5 мегаватт энергии, которой можно было бы обеспечить электроэнергией примерно 2600 домов. Но партнерство Fervo с Google означает, что технологический гигант может «присваивать» эту энергию себе – не в буквальном смысле, а в глазах общественности. Пока неизвестно сколько электроэнергии потребляют центры обработки данных Google в Неваде (и другие "дочерние" компании Alphabet), компания уже заявила, что эти объекты работают на геотермальной энергии в режиме 24/7 (хотя, учитывая объемы потребления энергии центрами обработки данных, в настоящее время это вряд ли так).

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Геотермальные установки являются отличным дополнением к солнечным и ветряным электростанциям, которые производят энергию только в солнечные или ветреные дни. Геотермальные электростанции могут обеспечивать постоянный поток электроэнергии, что делает их жизненно важным компонентом "утопической" безуглеродной энергетической сети. Ввод в эксплуатацию электростанции Fervo, безусловно является большим достижением для Google. Компания стоимостью 854 миллиарда долларов также продолжает поддерживать геотермальные проекты, такие как Project Innerspace, целью которой является развитие глобальной геотермальной инфраструктуры и геотермальной энергетической политики. А компания Fervo в этот момент начинает работу над второй электростанцией на юго-западе Юты.