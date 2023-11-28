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Nata15
Пользовательские данные исчезли из облачного хранилища Google
Это очередное подтверждение, что полностью полагаться на хранение данных в облачных службах не стоит

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Появилась новая информация, подчеркивающая риски полагаться исключительно на облачное хранение данных. Некоторые пользователи Google Drive столкнулись с необъяснимой потерей файлов, что вызвало начало расследования со стороны компании.

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Пользователь из Южной Кореи первым обратил внимание на проблему, отметив, что все его данные, созданные после мая 2023 года, исчезли из "Диска". Он подчеркнул, что никогда не делился своими файлами или доступом к хранилищу. Несмотря на предпринятые меры по устранению неполадок, поддержка Google так и не смогла решить проблему.

Другие пользователи также поделились аналогичными историями о потере важных данных, которыми они никогда не делились. Один из них сообщил о пропаже файлов, оставив лишь папки и подпапки. Пока масштабы этой проблемы остаются неясными.

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Компания Google уже начала расследование инцидента и настоятельно рекомендует пользователям воздержаться от попыток восстановления данных, а также не вносить изменений в корневую папку хранилища или папку, где произошла утрата файлов, до завершения расследования.

#техника
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