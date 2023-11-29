Разработчики приложений получили официальный способ обнаружения создания скриншотов

Snapchat и похожие приложения первыми предложили концепцию временных сообщений, которые исчезают после прочтения получателем. Эта идея может помешать созданию снимков экрана. В Snapchat создание скриншотов фиксируется и собеседники получают уведомление об этом. В системе Android 14 Google внедрила систему обнаружения создания скриншотов и интерфейс прикладного программирования для использования этой системы в сторонних приложениях.

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Приложение немецкого магазина OTTO среди прочих начало пользоваться интерфейсом из Android 14. Если сделать скриншот в этом приложении, появляется уведомление. Что делать дальше, может решить разработчик приложения. В мессенджерах о снимке экрана будет уведомлён собеседник человека, который сделал снимок. Интерфейс способен обнаружить скриншоты, сделанные при помощи сочетания кнопок и прочих стандартных методов. Не фиксируются сделанные через ADB снимки экрана.

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Есть более старые интерфейсы прикладного программирования, которые полностью запрещают делать снимки экрана. Они встречаются в финансовых приложениях и программах потоковой трансляции видео, напоминает Androidauthority.