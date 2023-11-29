Android 14 был выпущен 4 октября, и хотя изначально он был доступен только для устройств Pixel, Samsung быстро начала обновлять свои устройства до Android 14.

реклама





Теперь ряд телефонов и планшетов Samsung поддерживают это крупное обновление Android, включая настройки Samsung One UI 6, и многие другие устройства также получат его в ближайшем будущем.

В этом списке перечислены телефоны и планшеты Samsung, уже обновленные до Android 14, а также те устройства, которые получат обновление и примерные сроки. Также представлен краткий обзор изменений и новых функций, которые станут доступны на вашем телефоне после выхода Android 14 и One UI 6.

Что ожидать от Android 14 и One UI 6 на вашем устройстве?

реклама





Samsung представляет свое видение Android 14, поэтому конкретные функции, которые вы получите, немного отличаются от Google. Основные изменения включают значительные изменения в дизайне и макете панели быстрого доступа, приложений камеры и других частей интерфейса. Цель - улучшить интуитивность, упростить навигацию и предоставить больше возможностей для контроля и настройки.

Новый макет панели быстрого доступа включает в себя изменения, такие как перемещение наиболее часто используемых параметров (например, Wi-Fi и Bluetooth) в верхнюю часть и менее используемых (таких как комфорт для глаз) в нижнюю. В отношении настройки, теперь у вас есть больше свободы для перемещения часов на экране блокировки, а также доступны новые виджеты камеры и погоды.

Альтернативные экраны блокировки могут быть установлены для различных сценариев использования, а также предложены новые стили для эмодзи.

Какие модели телефонов Samsung получили обновление Android 14?

реклама





Samsung уже выпустила Android 14 для нескольких моделей телефонов. Среди них такие популярные устройства, как Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Plus и Samsung Galaxy S23 Ultra. Наличие обновления на разных устройствах может быть различным, и некоторые пользователи могут получить доступ к Android 14 позже.

Ниже приведена таблица с моделями телефонов Samsung серии S, для которых на данный момент доступно обновление до Android 14.

Обратите внимание, что если на телефоне где-то уже доступен Android 14, то обновление скорее всего вскоре появится по всему миру. Следовательно, в ближайшее время обновление Android 14 должно стать доступным для всех телефонов, указанных в этих данных, в масштабах всей планеты.

Модель Доступность Android 14

Samsung Galaxy S23 Global Samsung Galaxy S23 Plus Global Samsung Galaxy S23 Ultra Global Samsung Galaxy S23 FE Все модели с чипсетом Exynos Samsung Galaxy S22 Global Samsung Galaxy S22 Plus Global Samsung Galaxy S22 Ultra Global Samsung Galaxy S21 Europe Samsung Galaxy S21 Plus Europe Samsung Galaxy S21 Ultra Europe

реклама





Несмотря на то, что телефоны из линейки Samsung S не единственные, которые получили возможность обновления до Android 14, другие премиальные устройства, включая складные модели Samsung Galaxy Z Fold 5 и Samsung Galaxy Z Flip 5, также начинают получать это обновление.

Модель Доступность Android 14

Samsung Galaxy Z Fold 5 США (только Verizon) Samsung Galaxy Z Flip 5

США (только Verizon)





В дополнение к ряду моделей Galaxy S и Z, обновление до Android 14 также доступно для некоторых более доступных телефонов Samsung, таких как модели линеек A и M. Ниже приведена подробная информация о доступности этого обновления в таблице.

Модель Доступность Android 14

Samsung Galaxy A73 Iran Samsung Galaxy A54 США (только AT&T) Samsung Galaxy A53 UK Samsung Galaxy A34 Europe Samsung Galaxy A14 5G Global Samsung Galaxy M53 Germany





Для каких моделей телефонов Samsung будет доступно обновление до Android 14?





Месяц развертывания Android 14 Модели

Декабрь 2023 Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S21 FE, Galaxy A72, Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A14, Galaxy M53 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy XCover 6 Pro Январь 2024 Galaxy A23 5G Февраль 2024 Galaxy A13, Galaxy A13 5G, Galaxy A04s, Galaxy M23 5G, Galaxy M13





Когда будут обновлены планшеты Samsung до Android 14?

Samsung расширяет доступность Android 14 не только на свои смартфоны, но и на свои планшеты, и некоторые из них уже обновлены. Список включает следующие устройства:

Модель Доступность Android 14

Samsung Galaxy Tab S9 US, Europe, and Canada Samsung Galaxy Tab S9 Plus US, Europe, and Canada Samsung Galaxy Tab S9 Ultra US, Europe, and Canada Samsung Galaxy Tab S8 Europe Samsung Galaxy Tab S8 Plus Europe Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Europe





По поводу планшетов, которые еще не обновились, Samsung в своем плане дорожной карты упоминает следующее:

Месяц развертывания Android 14 Модели

Ноябрь 2023 Galaxy Tab S6 Lite Январь 2024 Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Tab Active 4 Pro, Galaxy Tab Active 4 Pro 5G Февраль 2024 Galaxy Tab A8, Galaxy Tab A7 Lite





Какие из телефонов Samsung не получат обновление до Android 14?

Если ваше устройство не упоминается в таблицах, то есть большая вероятность, что оно не получит обновление до Android 14.

Это касается таких моделей, как Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 2 и Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Обычно любое устройство Samsung, выпущенное менее двух лет назад, должно получить обновление до Android 14. Флагманские устройства с 2021 года также определенно получат это обновление, так как они имеют право на четыре года поддержки.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

К некоторым моделям серии A также предусмотрено обновление в течение трех или четырех лет, однако, вероятно, они будут включены в одну из приведенных ранее таблиц, если получат Android 14.