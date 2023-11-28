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10test
Google может переместить строку поиска в приложении Google App в нижнюю часть экрана
В Google Chrome на устройствах под управлением iOS строка URL уже находится внизу, тогда как на Android она расположена в верхней части экрана

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Согласно информации, полученной из издания TheSpAndroid, популярное приложение Google для смартфонов Android готовится претерпеть изменения, которые положительно повлияют на опыт использования функции поиска.

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Последнее обновление приложения Google, версия 14.48.26.29.arm64, содержит заметное изменение, связанное с перемещением строки поиска в нижнюю часть экрана, непосредственно над нижними навигационными вкладками. Это изменение затрагивает как основную строку поиска, так и строку поиска, отображаемую в результатах.

Хотя это изменение может показаться малозначительным, его воздействие значительно. Помещение строки поиска в нижнюю часть облегчит ее использование на смартфонах с любыми размерами экранов - как большими, так и маленькими. Учитывая, что телефоны в последнее время становятся все более габаритными.

Чтобы проиллюстрировать это примером, представим Samsung Galaxy S23 Ultra, имеющий огромный 6,8-дюймовый дисплей. Достать верхнюю часть экрана одной рукой – задача не из легких. Однако, перемещение строки поиска в нижнюю часть экрана позволит быстро находить нужную информацию, используя лишь большой палец, независимо от размера руки и хвата. Этот измененный подход поможет снизить нагрузку на пальцы пользователей, обеспечивая им уверенное удержание телефона в руках.

Интересно отметить, что Google Chrome на устройствах iOS уже использует нижнюю строку URL, в то время как в Android она располагается сверху экрана. В настоящее время эта функция поиска доступна только в приложении Google, но возможно, Google Chrome для Android также получит эту опцию в будущем.

Точная дата релиза изменения пока не определена, так как его выпуск зависит от одобрения со стороны Google. На данный момент функция доступна для бета-тестеров, что указывает на продолжающееся тестирование перед возможным более широким внедрением изменений.

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#android #google #ios #chrome #строка url
Источник: phonearena.com
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