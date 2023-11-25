Исследование показало перемещения сотрудников технологических компаний

Исследование от Switch On Business рассмотрело аккаунты сотрудников компаний в социальной сети LinkedIn. Внимание привлекали в том числе сотрудники таких крупных технологических компаний, как Google (Alphabet), Amazon, Apple, Meta, Microsoft, IBM, Tesla, Oracle, Netflix, Nvidia, Salesforce. В частности, исследователей интересовали люди, которые работали более чем в одной из этих фирм.

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Как удалось установить, сколько сотрудников перешло из одних компаний в другие. Лидером по числу сотрудников, которые прежде работали в других технологических компаниях, является Meta*. Таковых здесь набралось 26,51%, то есть больше четверти.

Если же говорить об абсолютных значениях, лидирует Google, у которой 38316 сотрудников прежде работали в других крупных технологических компаниях, хотя в процентном соотношении это только 24,15%. В этом смысле IBM является аутсайдером со значением 2,28%.

В Apple бывших сотрудников других компаний 16869 человек или 5,7%. Чаще всего они приходили из следующих компаний:

Intel

Microsoft

Amazon

Google

IBM

Oracle

Tesla

Nvidia

Adobe

Meta

Если же сотрудники уходят из Apple, обычно они отправляются в следующие места:

Google

Amazon

Meta

Microsoft

Tesla

Nvidia

Salesforce

Adobe

Intel

Oracle

Вероятность того, что человек уйдёт из Apple в Google, вдвое выше вероятности его появления в Amazon, пишет Phonearena.

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