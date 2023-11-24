По данным сетевых источников, серия обоев, посвящённая «природной» тематике, была создана фотографом и режиссёром Эндрю Цукерманом, приложившим руку и к оформлению рабочего стола уже представленных смартфонов серии Pixel 8

Ожидается, что в следующем году состоится долгожданная премьера улучшенной версии смартфона Pixel 8. Несмотря на неизвестную дату выхода, в сети уже доступны эксклюзивные рендеры, детальные характеристики и даже обои для персонализации домашнего экрана.

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По информации от инсайдеров, разработчики не остались в стороне и создали уникальную коллекцию фоновых изображений, посвященную природной тематике. Эту серию обоев оформил известный фотограф и режиссер Эндрю Цукерман, который также заботился о визуальном оформлении рабочего стола предыдущих моделей Pixel 8.

Подробный анализ показывает, что коллекция включает в себя шесть захватывающих изображений. Однако, стоит отметить, что эти шесть картин фактически представляют собой три уникальных композиции, представленные в светлых и темных оттенках соответственно.

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Согласно данным сетевых источников, пользователи уже могут оценить эти изысканные обои на своих устройствах. Таким образом, прежде чем новинка поступит в продажу, мы имеем возможность окунуться в атмосферу природы через экран наших гаджетов.