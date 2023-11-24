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hilnur20012
Bard AI от Google научился понимать видеоконтент на YouTube
Теперь чат-боту можно задать вопрос по видео для поиска нужной информации

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Компания Google сообщила, что расширила возможности своего чат-бота Bard AI. Компания решила расширить возможности Bard, научив его лучше понимать видеоконтент YouTube. Таким образом, Google считает, что Bard будет полезен для извлечения или фильтрации соответствующей информации из этого огромного видеоресурса и предоставления этой информации гораздо быстрее, чем это было ранее.

Ранее на этой неделе блог Google Bard поделился новостью о том, что теперь ИИ лучше понимает контент YouTube. Судя по всему, Google прислушивается к своим пользователям. Чтобы обеспечить более глубокое взаимодействие, Google улучшила расширение Bard для YouTube, что позволяет ему более подробно изучать видео.

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По-видимому, это первые шаги, которые Google предприняла для интеграции своих IP-адресов Bard и YouTube. Представим, что пользователь ищет рецепт по выпечке торта. Вместо того чтобы просматривать видео в поисках того, сколько яиц требуется в рецепте, он может вместо этого спросить Bard о количестве необходимых яиц. Это могло бы здорово сэкономить время.

Спросить Bard о видео довольно легко, убедившись, что у вас включено расширение YouTube. По запросу Google предлагает другие примеры видеозапросов, такие, как «Найдите видео о том, как быстро вытереть виноградный сок из шерстяного ковра» и «Покажите мне на YouTube видеоролики о вдохновляющих речах шафера и дайте мне советы, как написать свои собственные», а также «Я купил растение, найдите мне на YouTube видеоролики о том, как за ним ухаживать».

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ИИ Bard от Google подвергся некоторой критике: конкурирующие технологические компании злорадствовали по поводу малого количества его функций, недостатков и относительно низкой производительности по различным показателям. Использование обширных и эксклюзивных IP-адресов, таких, как YouTube, может помочь этому развитию. 

#google #обновление #обновления #bard #bard ai
Источник: tomshardware.com
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