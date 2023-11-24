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При чистой установке Windows 11 23H2 временно не работает экранный диктор
Microsoft подтвердила проблему с экранным диктором в последней версии системы Windows 11

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31 октября состоялся релиз версии операционной системы Windows 11 23H2. Пару недель пришлось подождать появления этого обновления в приложении Media Creation Tool, чтобы можно было выполнять чистую установку вместо обновления. Однако, если вы в повседневной работе пользуетесь экранным диктором, чистое обновление вас может не порадовать. В настоящее время наблюдается ошибка, из-за которой приложение не работает при чистой установке системы.

Microsoft подтверждает, что при установке с физических носителей или образов экранный диктор не реагирует на действия пользователя, даже если он есть на носителе. Если обновляться с Windows 10 или более ранних версий Windows 11, такая проблема отсутствует. К тому же экранный диктор не работает только во время установки, но после завершения процесса установки всё начинает работать как положено.

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В официальной документации Microsoft сказано, что компания сейчас готовит новый установочный носитель Windows 11 23H2, где ошибка будет исправлена.

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Обладатели отвечающих системным требованиям компьютеров могут перейти на 23H2 несколькими способами. Центр обновления Windows является наиболее очевидным из них, хотя также можно воспользоваться Media Creation Tool или сторонними приложениями вроде Rufus, напоминает Neowin.

Источник: neowin.net
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