Некоторые виртуальные машины Microsoft Azure получают прирост производительности

Майкрософт представила новую модернизацию аппаратного обеспечения под названием Azure Boost, которая призвана повысить производительность виртуальных машин на их облачной вычислительной платформе.

реклама

Согласно пояснительной записке компании, Azure Boost разгружает процессы виртуализации серверов, которые обычно выполняются гипервизором и операционной системой хоста, и переносит их на специально разработанное программное и аппаратное обеспечение.

По словам представителей Майкрософт, пользователи могут ожидать ряда преимуществ, включая улучшение сетевого взаимодействия, пересмотр системы хранения данных, повышение производительности и безопасности.

Azure Boost поддерживает различные типы виртуальных машин и обеспечивает пропускную способность до 200 Гбит/с с использованием нового сетевого адаптера Microsoft Azure Network Adapter (MANA).

Разгрузка операций хранения данных также значительно улучшилась, достигая скоростей до 17,3 ГБ/с и 3,8 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS) для локального хранилища и до 12,5 ГБ/с и 650 тыс. IOPS для удаленного хранилища.

Согласно объяснению, Azure Boost применим как к виртуальным машинам Linux, так и к виртуальным машинам Windows. Драйвер MANA уже поддерживается некоторыми версиями Ubuntu (20.04 и 22.04 LTS) и Windows Server (2016, 2019 и 2022).

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Независимо от того, являетесь ли вы пользователем AWS или Azure, использование Azure Boost может позволить использовать меньше ресурсов, что будет выгодно как для окружающей среды, так и для бюджета предприятия.