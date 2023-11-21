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10test
Microsoft представила "Azure Boost" для повышения скорости виртуальных машин
Некоторые виртуальные машины Microsoft Azure получают прирост производительности

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Майкрософт представила новую модернизацию аппаратного обеспечения под названием Azure Boost, которая призвана повысить производительность виртуальных машин на их облачной вычислительной платформе.

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Согласно пояснительной записке компании, Azure Boost разгружает процессы виртуализации серверов, которые обычно выполняются гипервизором и операционной системой хоста, и переносит их на специально разработанное программное и аппаратное обеспечение.

По словам представителей Майкрософт, пользователи могут ожидать ряда преимуществ, включая улучшение сетевого взаимодействия, пересмотр системы хранения данных, повышение производительности и безопасности.

Azure Boost поддерживает различные типы виртуальных машин и обеспечивает пропускную способность до 200 Гбит/с с использованием нового сетевого адаптера Microsoft Azure Network Adapter (MANA).

Разгрузка операций хранения данных также значительно улучшилась, достигая скоростей до 17,3 ГБ/с и 3,8 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS) для локального хранилища и до 12,5 ГБ/с и 650 тыс. IOPS для удаленного хранилища.

Согласно объяснению, Azure Boost применим как к виртуальным машинам Linux, так и к виртуальным машинам Windows. Драйвер MANA уже поддерживается некоторыми версиями Ubuntu (20.04 и 22.04 LTS) и Windows Server (2016, 2019 и 2022).

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Независимо от того, являетесь ли вы пользователем AWS или Azure, использование Azure Boost может позволить использовать меньше ресурсов, что будет выгодно как для окружающей среды, так и для бюджета предприятия.

#microsoft #виртуальные машины #azure boost
Источник: techradar.com
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