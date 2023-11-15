Новые внешние накопители Samsung больше похожи на флешку

Компания Samsung является одним из ведущих производителей твердотельных накопителей. Среди них есть и портативный внешний SSD, включая модели Samsung T7 Shield и T9. Теперь был анонсирован новый вариант T5 EVO, где предлагаются рекордные 8 ТБ дискового пространства.

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По внешнему виду новый накопитель отличается от прошлых. Он больше напоминает флешку и компактный размер позволяет держать его в одной руке. Корпус выполнен из металла и является достаточно прочным. Производитель обещает сохранение работоспособности при падении с высоты 2 м. Наличие кольца позволяет закрепить устройство на ремне или рюкзаке.

Производительность накопителя не самая высокая. Скорость последовательного чтения и записи составляет 460 МБ/с против 1050 МБ/с на Samsung T7 Shield и 2000 МБ/с на T9. Зато здесь есть вариант объёмом 8 ТБ, на котором можно сохранить 2 млн фотографий объёмом 3,5 МБ, 1,8 млн аудиофайлов по 4 МБ или 3500 видео по 2 ГБ.

Samsung говорит о совместимости с macOS, Windows, смартфонами, планшетами и игровыми приставками. Приложение Samsung Magician позволяет управлять накопителем, проверять его работоспособность и тестировать производительность, а также обновлять прошивку.

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Поставки начнутся 21 ноября по цене $190 за 2 ТБ, $350 за 4 ТБ и $650 за 8 ТБ, пишет Neowin.