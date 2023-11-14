Samsung не поддерживает создание складного телефона среднего класса

Прошел год после первого представления складных телефонов компанией Samsung, и сейчас поддержка модели Galaxy Z Fold подходит к концу. Но появились слухи, что компания уже работает над доступным складным устройством, и уже в следующем году можно будет его увидеть. Появление такого телефона было бы большим событием, ведь складные устройства являются дорогими, а возможность приобрести более доступный телефон была бы хорошей новостью для многих.

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Однако представитель Samsung опровергнул все слухи и официально заявил, что компания не занимается разработкой доступного телефона, и что все эти слухи неправдивы.

Однако можно по-разному взглянуть на данную ситуацию. Изначально появился слух, что будет выпущен складной телефон Fan Edition, однако не было уточнений о его цене. Впоследствии появился слух о том, что будущий складной смартфон Samsung будет стоить от 400 до 500 долларов.

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Тем не менее, надежда жива, поскольку представитель Samsung не отверг полностью идею доступного складного телефона. Главное, чтобы цена была ниже 999 долларов, так как это является стартовой ценой для моделей Z Flip каждый год. Видимо технологическому гиганту из Южной Кореи придется выпустить доступный или среднего класса складной телефон, чтобы не потерять деньги и пользователей, так как конкуренция будет только усиливаться в следующем году.