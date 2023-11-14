Судебное разбирательство Google и Epic приносит новую интересную информацию

За 4 года компания Samsung получила от Google сумму в размере 8 млрд. Столько стоит то, что на устройствах Samsung поиск Google, магазин Play Store и ассистент являются сервисами по умолчанию. Известно об этом стало в рамках судебного процесса между Google и Epic.

В понедельник юристы Epic допрашивали вице-президента Google по партнёрским соглашениям Джеймса Колотуроса. Именно по его словам, Google имеет соглашение с производителями Android-устройств о том, чтобы на этих устройствах использовался магазин Play Store. Среди всех производителей на долю устройств Samsung приходится как минимум половина доходов от продаж приложений в Google Play Store.

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В 2019 году стартовала инициатива Google под названием Project Banyan. В её рамках вкладывались средства ради того чтобы, чтобы магазин Google Play Store находился на устройствах Samsung наряду с собственным магазином Samsung Galaxy Store. Google предлагала выплатить Samsung $200 млн за 4 года, чтобы магазин Galaxy Store был доступен в Play Store с его системой платежей. В итоге от этих планов отказались, а Google подписала с Samsung три сделки на сумму $8 млрд.

Ещё Google смогла сэкономить за 4 года $1 млрд на том, что не стала настаивать на отображении Play Store в качестве единственного магазина на домашнем экране устройств Samsung. Таким образом, иконка Galaxy Store может находиться здесь же.

Epic пытается продемонстрировать, что Google старается бороться с магазинами приложений от сторонних разработчиков на Android-устройствах. Ради этого она платит производителям этих устройств. Подобные сделки давно привлекают внимание Министерства Юстиции США и выделены в отдельный антимонопольный иск.

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Юристы Google показали электронное письмо 2019 года от бывшего руководителя отдела операций Google Play и Android. В письме сказано о приостановке Project Banyan, из-за которого магазины приложений могли конкурировать друг с другом, пишет Androidauthority.