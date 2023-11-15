Теперь она не превышает 0,4%.

В прошлом десятилетии на освоение EUV-литографии, в буквальном смысле, «собирали всем миром». Компании Intel, TSMC и Samsung Electronics купили крупные пакеты акций ASML, которая должна была в течение нескольких лет разработать сканеры для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV), и тем самым открыть путь к выпуску 7-нм и более совершенных полупроводниковых компонентов. По иронии судьбы, сильнее всего потратившаяся на акции ASML корпорация Intel покупаемое у этого поставщика оборудование получила возможность использовать в серийном производстве гораздо позже компаньонов.

Как отмечает Reuters, южнокорейская Samsung Electronics в прошедшем квартале продала ещё 1,17 млн акций ASML, тем самым сократив свою долю в капитале нидерландского производителя литографических сканеров до скромных 0,4%. Как ожидается, компания смогла выручить на этой сделке около 727 млн евро в текущих ценах.

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Источник изображения: ASML

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Напомним, что в 2012 году Samsung рассчитывала стать держателем 10% акций ASML, но в итоге купила не более 3%. Уже в 2016 году эта доля сократилась до 1,6%, ко второму кварталу текущего года она уже уменьшилась до 0,7%. Тогда Samsung смогла выручить на продаже акций ASML около $2,2 млрд. Южнокорейский партнёр получил двойную выгоду от этих инвестиций: во-первых, было разработано оборудование для EUV-литографии, которое ему пригодилось, во-вторых, на курсовой разнице Samsung тоже неплохо заработала за прошедшие более чем десять лет.