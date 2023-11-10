AYANEO предлагает классические приставки в виде современных мини-ПК

Бренд AYANEO известен как производитель портативных игровых систем на Windows с процессорами AMD и Intel. Появление конкурентов в лице Steam Dec, ROG Ally и Legion Go заставляет его искать нечто новое. В данном случае новое является не забытым старым.

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Генеральный директор компании Артур Чжан представил линейку устройств под именем Remake. Они обладают современными компонентами, однако их внешний вид напоминает устройства возрастом в несколько десятилетий. Речь идёт о подражании игровым консолям 1980-90-х годов. Производитель заявляет, что даёт геймерам возможность поиграть в популярные игры прошлых лет с мощью современных технологий.

Один из новых продуктов носит название AYANEO Flip. Это раскладывающееся устройство, где вместо второго экрана предлагается клавиатура. Данный вариант называется Flip KB, а версия с вспомогательным экраном получила название Flip DS. Это идейный наследник приставки Nintendo DS с современными компонентами.

Другой продукт является последователем компьютера Macintosh 1 и называется Retro Mini PC AM01. Третье устройство напоминает Dendy (Nintendo NES) с названием AM02. Оба они стали более компактными и мощными.

AM01 обладает экраном и может показывать время и некоторые другую информацию. Оба этих устройства пользователи могут купить и самостоятельно наполнить компонентами или же приобрести в готовом виде с системой Windows.

Разрабатывается также Pocket DMG на основе GameBoy. Здесь будет экран и клавиатура в стиле ретро, а также аналоговый регулятор громкости.

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Помимо этого, AYANEO в рамках своей презентации представил блоки питания и аксессуары для вышеназванных систем, вроде источников питания GaN, пишет Videocardz.