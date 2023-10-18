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AYANEO, известная компания в сфере высоких технологий, ранее анонсировала портативный компьютер под названием AYANEO FLIP. Данное устройство имеет конструкцию раскладушки, оснащенное полноценной клавиатурой и процессором R7 7840U. Сегодня появились новости о том, что портативная консоль AYANEO FLIP имеет две версии: KB и DS. Первая имеет полноэкранную конструкцию, а вторая — двухэкранную.
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Как видно из последних просочившихся изображений, версия AYANEO FLIP KB использует клавиатуру полноразмерного дизайна, чтобы обеспечить более полный набор функций, в то время как версия AYANEO FLIP DS имеет дизайн с двумя экранами. Этот второй небольшой экран располагается как раз на том месте, где в версии KB находится клавиатура. Однако, ни сами размеры, ни разрешение данного дисплея не были раскрыты.
Согласно полученной ранее информации, AYANEO FLIP оснащен процессором AMD R7 7840U, самым мощным на данный момент портативным процессором. А также имеет прекрасный основной дисплей Radeon 780M. Данный дисплей представляет собой 7-дюймовый экран для портативных компьютеров с ОС Windows и ожидается, что он будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. Дополнительные функции, такие как сканер отпечатков пальцев, скорее всего, будут присутствовать на обеих моделях консоли.