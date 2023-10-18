Второй небольшой экран располагается как раз на том месте, где должна находится клавиатура.

AYANEO, известная компания в сфере высоких технологий, ранее анонсировала портативный компьютер под названием AYANEO FLIP. Данное устройство имеет конструкцию раскладушки, оснащенное полноценной клавиатурой и процессором R7 7840U. Сегодня появились новости о том, что портативная консоль AYANEO FLIP имеет две версии: KB и DS. Первая имеет полноэкранную конструкцию, а вторая — двухэкранную.

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Как видно из последних просочившихся изображений, версия AYANEO FLIP KB использует клавиатуру полноразмерного дизайна, чтобы обеспечить более полный набор функций, в то время как версия AYANEO FLIP DS имеет дизайн с двумя экранами. Этот второй небольшой экран располагается как раз на том месте, где в версии KB находится клавиатура. Однако, ни сами размеры, ни разрешение данного дисплея не были раскрыты.

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Согласно полученной ранее информации, AYANEO FLIP оснащен процессором AMD R7 7840U, самым мощным на данный момент портативным процессором. А также имеет прекрасный основной дисплей Radeon 780M. Данный дисплей представляет собой 7-дюймовый экран для портативных компьютеров с ОС Windows и ожидается, что он будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. Дополнительные функции, такие как сканер отпечатков пальцев, скорее всего, будут присутствовать на обеих моделях консоли.