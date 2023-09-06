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Представлена портативная игровая консоль Ayaneo Kun с экраном размером 8,4 дюйма
Устройство с TDP 54 Вт продаётся по цене от $1000

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Известная своими портативными игровыми устройствами компания Ayaneo готовит очередную модель на Windows, которая уже доступна для предварительных заказов. На протяжении месяца производитель рекламировал консоль Kun в соцсетях и на канале YouTube, а теперь её можно приобрести на платформе Indiegogo по цене от $1000. Розничная стоимость будет составлять $1209.

Консоль обладает панелью IPS размером 8,4 дюйма с разрешением 1600p и максимальной яркостью 500 нит. Она работает на процессоре AMD Ryzen 7 7840U, объём оперативной памяти достигает 64 ГБ, хранилище 4 ТБ. За максимальную конфигурацию просят $1949.

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TDP этого устройства может достигать 54 Вт. Для сравнения, У Steam Deck этот параметр всего 15 Вт, у Asus ROG Ally максимум 35 Вт. Установлена батарея 75 Вт*ч.

Также здесь есть джойстики и триггеры с датчиками Холла и тонкая настройка чувствительности. Звук выдают стереодинамики, микрофоны отвечают за чёткую голосовую связь. Для подключения есть порты USB-C и USB-A, слоты microSD и M.2. Среди беспроводных стандартов связи предлагаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, можно приобрести модуль расширения 4G.

Поставки устройства покупателям должны стартовать в октябре, пишет xda-developers.

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#игры #ayaneo
Источник: xda-developers.com
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