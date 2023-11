В мире может стать на один фильм по видеоигре больше

30 лет назад вышел провальный фильм по культовой игре Super Mario Bros, что заставило Nintendo с тех пор держаться подальше от Голливуда. Однако, успешный анимационный фильм The Super Mario Bros. Movie вдохнул в Nintendo смелости. Сообщается, что совместно с Sony Pictures компания собирается экранизировать игру The Legend of Zelda.

Sony и Nintendo являются конкурентами на рынке видеоигр, но здесь они могут объединить свои усилия. Во время анонса было сказано, что режиссёром станет Уэс Болл, известный по трилогии «Бегущий в лабиринте». 24 мая следующего года на экраны выйдет его новый фильм «Королевство планеты обезьян».

Первая игра Legend of Zelda автора Сигэру Миямото была представлена в 1986 году и быстро вошла в число наиболее популярных у Nintendo. За минувшие с тех пор десятилетия было выпущено ещё несколько игр этой серии, последней из которых в этом году стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Всё тот же Миямото будет одним из продюсеров фильма, финансировать который будут совместно Sony и Nintendo. Другим продюсером станет бывший совладелец компании Marvel Ави Арад, который является продюсером или исполнительным продюсером всех фильмов о Человеке-пауке.

Пока рано говорить о том, когда фильм появится на экранах. Если это произойдёт не позже 2026 года, он может появиться к 40-летию франшизы, пишет Digitaltrends.