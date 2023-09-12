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andr83 За пост начислено вознаграждение
Nintendo Switch 2 может запускать Zelda: Breath of the Wild с разрешением 4K и 60 кадрами в секунду
Возможно трассировка лучей будет реализована лучше, чем у PS5 и Xbox Series X.

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Nintendo Switch 2 все больше и больше выглядит как огромный шаг вперед по сравнению со своим предшественником, о чем свидетельствуют новые подробности о том, как технические демоверсии, которые, как сообщается, были показаны во время Gamescom в этом году, работали на еще не анонсированной консоли.

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Недавно инсайдеры рассказали, как новая консоль Nintendo способна запускать The Legend of Zelda: Breath of the Wild с разрешением 4K, 60 кадров в секунду, с использованием технологии масштабирования NVIDIA DLSS. Кроме того, у технической демоверсии вообще не было времени загрузки, что звучит даже более интересно, чем возможность запуска демоверсии на консоли с высоким разрешением и плавной частотой кадров.

Демоверсии Matrix Awakens Unreal Engine 5, работающей на Nintendo Switch 2, которая, очевидно, работала с лучшей трассировкой лучей, чем PlayStation 5 и Xbox Series, но без реконструкции лучей, которая была представлена в NVIDIA DLSS 3.5. Учитывая, что в отчете за прошлую неделю говорилось, что демоверсия Matrix Awakens работала с DLSS 3.1 вместо новой версии технологии. Очень много говорят о выходе игровой консоли в марте следующего 2024 года, хотя пока не ясно, является ли это окном для официального анонса или запуска.

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##nintendo switch 2
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