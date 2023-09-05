Super Mario Bros. Wonder, которая выйдет уже 20 октября

Недавно компания Nintendo провела Direct, посвященный грядущему 2D-платформеру Super Mario Bros. Wonder, продемонстрировав всевозможные новые и креативные идеи, которые будут воплощены в жизнь после выхода игры в конце следующего месяца. Теперь директор игры рассказал обо всем, что было показано, и сообщил, что, помимо прочих творческих свобод, игре было предоставлено неограниченное время на разработку.

реклама

В интервью, данном изданию Wired, продюсер Super Mario Bros. Wonder Такаши Тезука (Takashi Tezuka) и режиссер Сиро Моури (Shiro Mouri) затронули самые разные темы. Одним из наиболее интересных открытий стал тот факт, что игре было предоставлено практически неограниченное время на разработку, особенно на этапе создания прототипа. Тезука сказал: "Я хотел, чтобы люди не говорили: "Мы не уложимся в срок, поэтому мы не стали этого делать - мы не можем этого сделать".

Одним из самых удивительных новшеств, которые появятся в грядущем платформере, станет добавление "Значков" - совершенно новых и по-настоящему меняющих игру механик, таких как невидимость, захват, улучшенный прыжок и десятки других.

Говоря о тщательно продуманной реализации значков и о том, что за один раз можно применить только один, Тезука объяснил это ограничение, заявив, что использование нескольких значков одновременно "больше похоже на то, что можно увидеть в игре Zelda. Это не очень похоже на Марио... Геймплей Марио гораздо более понятен и прост".

Тем не менее, одно только добавление значков сделает игру гораздо более реиграбельной



