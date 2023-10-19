Для работы с двумя учётными записями WhatsApp на смартфоне должно быть две SIM-карты

Мессенджер WhatsApp считается самым популярным в мире, но при этом по функциональным возможностям зачастую отстаёт от конкурентов с меньшим числом пользователей. Однако, это отставание со временем сокращается. В этом году появилась возможность входить в один аккаунт Whatsapp на нескольких устройствах. Теперь объявлена возможность одновременно выполнять вход в два аккаунта на одном смартфоне. Это относится к приложению на платформах Android и iOS с сегодняшнего дня.

Раньше для работы с двумя аккаунтами на одном устройстве приходилось прибегать к ухищрениям вроде клонирования приложений в разных оболочках Android или установки WhatsApp Business на iOS. Теперь без лишних сложностей можно будет завести на одном аппарате персональную и корпоративную учётные записи и выполнять вход в них одновременно. Тем более не потребуется больше носить два смартфона для работы с двумя аккаунтами WhatsApp.

реклама

В анонсе разработчиков говорится о многочисленных аккаунтах, но в реальности речь идёт только о двух. Причина в том, что для работы с каждым аккаунтом нужен отдельный номер телефона. Это означает, что в аппарате должны быть установлены две SIM-карты или одна физическая и одна eSIM. Пока смартфонов с поддержкой трёх SIM-карт не существует, количество аккаунтов WhatsApp ограничивается двумя.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Когда в смартфоне активны два телефонных номера, нужно открыть настройки WhatsApp и нажать на стрелку рядом с именем пользователя. Там нажимается команда «Добавить учётную запись» и дальше следует выполнять указания на экране. Настройки конфиденциальности и уведомлений для каждого аккаунта могут различаться. Если стрелки рядом с именем нет, следует проверить наличие новой версии приложения в магазине Google или Apple. Если обновление отсутствует, придётся дождаться его появления, пишет Engadget.