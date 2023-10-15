Новая функция позволяет пользователям планировать встречи, собрания и другие мероприятия в групповых чатах

WhatsApp - одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями в мире, внедряет новую функцию, которая позволяет пользователям планировать события в групповых чатах. Эта функция, которая в настоящее время доступна только в бета-версии WhatsApp для Android, аналогична функции планирования звонков, которая была анонсирована в августе.



Чтобы запланировать мероприятие в групповом чате, пользователи могут нажать на значок вложения (скрепку) в поле сообщения и выбрать Событие. При этом откроется полностраничная карточка, где пользователи могут дать событию название, добавить время / дату / местоположение и, при необходимости, добавить видеозвонок. Как только мероприятие будет создано, всем участникам группы будет отправлено сообщение с предложением обновить WhatsApp до последней версии, чтобы получить доступ к приглашению на мероприятие и предпринять дальнейшие шаги.



В настоящее время планирование мероприятий ограничено группами, размещенными в сообществе WhatsApp. Эта функция также полностью зашифрована, что означает, что WhatsApp не может прочитать или просмотреть подробную информацию о событии.

Эта новая функция является признаком того, что WhatsApp становится все более ориентированным на бизнес приложением. Это также напоминание о приверженности WhatsApp инновациям, поскольку компания продолжает добавлять новые функции, которые делают приложение более полезным для своих пользователей.