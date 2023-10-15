Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
MUKAGALI
WhatsApp добавляет функцию планирования событий в групповые чаты
Новая функция позволяет пользователям планировать встречи, собрания и другие мероприятия в групповых чатах

реклама

WhatsApp - одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями в мире, внедряет новую функцию, которая позволяет пользователям планировать события в групповых чатах. Эта функция, которая в настоящее время доступна только в бета-версии WhatsApp для Android, аналогична функции планирования звонков, которая была анонсирована в августе.

Чтобы запланировать мероприятие в групповом чате, пользователи могут нажать на значок вложения (скрепку) в поле сообщения и выбрать Событие. При этом откроется полностраничная карточка, где пользователи могут дать событию название, добавить время / дату / местоположение и, при необходимости, добавить видеозвонок. Как только мероприятие будет создано, всем участникам группы будет отправлено сообщение с предложением обновить WhatsApp до последней версии, чтобы получить доступ к приглашению на мероприятие и предпринять дальнейшие шаги.
 

В настоящее время планирование мероприятий ограничено группами, размещенными в сообществе WhatsApp. Эта функция также полностью зашифрована, что означает, что WhatsApp не может прочитать или просмотреть подробную информацию о событии.
Эта новая функция является признаком того, что WhatsApp становится все более ориентированным на бизнес приложением. Это также напоминание о приверженности WhatsApp инновациям, поскольку компания продолжает добавлять новые функции, которые делают приложение более полезным для своих пользователей.

#whatsapp #приложение #функция
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

WhatsApp предложит новые инструменты форматирования и секретные коды для заблокированных чатов
Приложение MetaMask было удалено из AppStore
Взломать WhatsApp стоит более миллиона долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

104 смартфона Xiaomi получат MIUI 15 на Android 14 – рассылка начнётся в октябре 2023 года
2
Почему продажа 24 датских F-16 Аргентине была срочно санкционирована Вашингтоном
2
Электроскутер RS способен ездить со скоростью 110 км в час
9
Китай строит крупнейший в мире глубоководный телескоп для охоты за космическими нейтрино
5
Линейка Galaxy S24 выйдет в следующем году и раньше намеченной даты
+
Готовые игровые ПК с процессором Intel Core i9-14900K появились на Newegg
2
Тысячи украинцев противодействуют принудительной мобилизации
7
Российские «айтишники» продолжают получать повестки несмотря на положенную отсрочку
5
DLSS 3 смогли запустить на картах RTX 20 и 30, но есть нюансы
8
Украинский пользователь намеренно испортил локализацию Linux Ubuntu и задержал официальный релиз
4
Ракета-носитель SLS - космический гигант с космической ценой
+
Готовится повышение цен на DDR5 и DDR4, а также на твердотельные накопители
3
В Париже нашествие клопов – гостей олимпиады 2024 ждут паразиты в отелях, стадионах и автобусах
15
Студент колледжа с помощью машинного обучения расшифровал слово в древнеримском свитке
+
Специалисты считают, что геймеры смирились с ростом цен на видеокарты, а скоро они будут ещё дороже
18
Apple подала в суд на компанию Ecoapple из РФ и требует изменить название и убрать яблоко с логотипа
10
В России планируют создать Ил-212 для замены устаревшему Ан-26 в войсках
1
ЗРК «Полимент-Редут» получил противокорабельную функцию
1
47% геймеров купили видеокарты NVIDIA с трассировкой лучей, а 20% владеют GeForce RTX 3060 и мощнее
16
Криптовалютный кошелек Metamask удалён из AppStore
+

Популярные статьи

Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
107
С чего начинать после приобретения читалки – гайд для новичков из 5 шагов
67
"Оно" - одна из лучших экранизаций произведений Стивена Кинга
6
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
70
Всепогодный разведчик: Ударный Ка-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора
5
REVR разрабатывает апгрейд комплект электромоторов на автомобили с ДВС ценой 3200 долларов
5
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
9
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
10
Мой личный опыт использования Anbernic RG35XX в 2023 году
2
Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
4

Сейчас обсуждают

Aslan Heroes
20:19
Это кринж прекрасен.
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
REY_B_
20:18
Ливан для Израиля, это второй фронт. Иран это третий. Неплохо пошло, для такой "дружелюбной" страны.
Армия обороны Израиля заявила о нанесении авиаударов по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
WOLF PACIFIER
20:16
Министру финансов украины надо было бы продемонстрировать экономическую стойкость украины без помощи запада. Как пример не слабости.
Reuters: министр финансов Украины Марченко обвинил западных партнеров в слабости
Анатолий Павлюшин
20:12
А-ха-ха. Ну что, шина не решает?
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
REY_B_
20:11
Показателен взлёт S&P 500 с началом войны. - Типичные действия соросят. Они берут в долг деньги, на недельку. Скупают акции, они взлетают вверх. Затем всё продают. Например именно так Сорос в 1992 год...
Байден верит в то, что у США есть возможности для одновременной поддержки и Израиля, и Украины
Сергей Кондратенко
20:10
Ща красные разойдутся. Их меньше но они очень агрессивные. Что то мне это напоминает.
47% геймеров купили видеокарты NVIDIA с трассировкой лучей, а 20% владеют GeForce RTX 3060 и мощнее
wld
20:09
Предположим, что не отформатированный винт это виртуальная девушка. После форматирования в Linux мы получили монашку, где доступ имеет только бог, а после форматирования в Windows проститутку, где мож...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Сергей Кондратенко
20:07
Fsr мыло мыльное. Ддсс тоже мыло но все же меньше. Ну и статистика она такая. Объективно карты зелёных лучше. Что и отражено у пользователей. А говорить можно многое
47% геймеров купили видеокарты NVIDIA с трассировкой лучей, а 20% владеют GeForce RTX 3060 и мощнее
Ben Zona
20:05
Выйдут как фарш из мясорубки
На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
glavhyilo
20:05
хана израилю скоро прийдёт,они сдулись щас.Это не вояки уже,а одно название от них осталось.
Армия обороны Израиля заявила о нанесении авиаударов по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем