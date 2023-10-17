Пока ключи доступа предлагаются в бета-версии приложения

На прошлой неделе компания Google заявила, что персональные аккаунты теперь по умолчанию используют для входа ключи доступа вместо пароля. Тогда же было сказано, что популярность ключей доступа растёт. В качестве примера были названы некоторые крупные компании, которые используют этот метод авторизации на своих сайтах и приложениях. Также было сказано, что скоро ключи доступа начнут поддерживаться в популярном мессенджере WhatsApp.

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Именно это теперь и произошло. Разработчики WhatsApp сообщили о появлении официальной поддержки ключей доступа в приложении на Android. Этот метод может применяться для входа в аккаунт при помощи лицевой разблокировки, сканера отпечатков пальцев или пин-кода.

Ранее на WhatsApp появилась двухфакторная авторизация с применением пин-кода и отпечатка. Блокировка может происходить автоматически по истечении заданного времени. Этот тип авторизации остаётся и к нему добавляются ключи доступа. Сейчас они предлагаются в бета-версии приложения 2.23.21.12.

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Метод разблокировки приложения будет такой же, какой применяется для разблокировки аппарата. Созданный ключ доступа сохраняется в диспетчере паролей Google и его можно использовать на других устройствах, где выполнен вход в аккаунт Google, сообщает Phonearena.