На них можно будет установить оперативную память DDR5 8266 МГц

В следующем месяце в продажу должны поступить процессоры Intel 14-го поколения. В преддверии этого события компания Gigabyte представляет материнские платы с поддержкой этих процессоров. Ими стали модели Z790 Aorus Pro X и B760M Aorus Elite X AX.

Главным достоинством этих материнских плат для многих покупателей может стать изначальная поддержка новых процессоров без необходимости вручную выполнять обновления BIOS на уже имеющихся платах. При этом производитель основное внимание при описании плат уделяет не поддержке новых процессоров, а другим характеристикам.

реклама

Полный перечень спецификаций B760M назван не был, зато модель Z790 Aorus Pro X имеет страницу на сайте Gigabyte. Отсюда можно узнать о наличии 18+1+2 VRM, пяти слотов M.2 с поддержкой PCIe 5.0 на одном из них, возможности установить оперативную память DDR5 8266 МГц. Модель B760M также должна поддерживать DDR5 8266 МГц. Подобное увеличение частоты повысит производительность компьютера, в том числе в играх.

Платы выпущены в белой расцветке вместо привычной чёрной. Для сенсорных панелей имеется встроенный видеовыход. Есть также небольшой жидкокристаллический экран для показа системной информации, сообщает xda-developers.