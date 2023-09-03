Идеальный баланс производительности и развлечений. Gigabyte Technology Co. Ltd официально представила игровой ноутбук G6, разработанный специально для студентов и любителей игр

31 августа 2023 года — Компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd анонсировала свой новейший игровой ноутбук G6, специально разработанный для студентов и любителей казуальных игр, в преддверии начала нового учебного сезона. Оснащенный последними процессорами Intel(r) Core(tm) 13-го/12-го поколения и высоко оцененными графическими процессорами RTX(tm) 40 серии, этот ноутбук обеспечивает разнообразные потребности в развлечениях, работе и обучении.

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Игровой дисплей с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 165 Гц улучшает удовольствие от игры и идеально подходит для многозадачности. Компактный и легкий дизайн позволяет интегрироваться в различные среды, гарантируя готовность к любому заданию. GIGABYTE стремится предоставить геймерам возможность бесконечного соревнования благодаря сочетанию стиля и производительности.

Наследуя высокопроизводительные модели из серии Gaming, ноутбук G6 обеспечивает многозадачность для работы с документами, развлечений, видеомонтажа, ретуши фотографий и требовательных AAA-игр. С дисплеем 16:10 WUXGA с тонкой рамкой, он предлагает 3% больше рабочего пространства по сравнению с традиционными 15,6-дюймовыми экранами. Это создает более увлекательное игровое пространство, более крупное рабочее место, способность управлять несколькими рабочими окнами, дорожками и панелями инструментов, способствуя улучшению производительности.

Частота обновления в 165 Гц значительно снижает разрыв экрана и эффект движения при игровой визуализации. Это преимущество позволяет геймерам реагировать быстрее, начиная от прицеливания и нажатия кнопок, заканчивая выполнением движений, что особенно важно в шутерах от первого лица и соревновательных играх.

Игровой ноутбук G6 от GIGABYTE работает на процессоре Intel(r) Core(tm) i7 13-го поколения с максимальной тактовой частотой 4,9 ГГц, обеспечивая прочные возможности для многозадачности и высокую эффективность производства. Кроме того, он может быть оснащен графическим процессором NVIDIA(r) GeForce RTX(tm) 4060 8 ГБ GDDR6, поддерживающим эксклюзивную технологию масштабирования DLSS 3, доступную только для серии RTX(tm) 40.

Технология DLSS 3 использует искусственный интеллект для создания дополнительных качественных кадров, обеспечивая более плавный визуальный опыт. Кроме того, система охлаждения WINDFORCE включает два больших вентилятора и увеличенную теплопроводность, эффективно управляя нагревом для более комфортного пользовательского опыта.

Внутренние характеристики включают двухканальную память DDR5 и слоты для двух SSD, обеспечивая высокую расширяемость для различных пользовательских потребностей. Также встроен Wi-Fi 6E нового поколения для быстрых и стабильных подключений и порт RJ45 Ethernet, обеспечивая надежное соединение для всех важных сражений и создавая идеальный баланс между работой и развлечениями.