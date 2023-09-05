Специалисты Gigabyte выпустили новую версию BIOS, ПО и дали рекомендации по устранению проблем с DDR5.

В последнее время некоторые владельцы материнских плат Gigabyte стали жаловаться на неадекватное поведение своих систем, связанное с неверным определением объёма оперативной памяти, установкой фантастических таймингов и проблемами с XMP/EXPO: как сообщает ресурс Tom's Hardware, специалисты производителя быстро отреагировали на жалобы пользователей, выпустив свежую версию прошивки и ПО.

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Источник изображения: Gigabyte

Так, один из участников форума Baidu Tieba сообщил, что несколько недель назад один из 16-гигабайтных модулей оперативной памяти типа DDR5 попросту перестал определяться системной платой Gigabyte Z790M AORUS ELITE AX, а после некоторых телодвижений «планка» всё же нашлась системой, однако её объём, согласно показаниям BIOS, составил целых 384 Гбайт.

Чуть позже обладатель материнской платы Gigabyte столкнулся с ещё одним загадочным событием: один из профилей XMP сначала странным образом исчез, а затем появился с новыми фантастическими значениями таймингов — 1-36-104-194. При замене проблемного модуля памяти через некоторое время ситуация снова имела место быть. Вторят ему и другие владельцы системных плат от этого же производителя, наблюдающие проблемы с XMP/EXPO и определением ОЗУ.

Источник изображений: Tom's Hardware, Baidu Tieba

Пользователи были весьма озадачены, предполагая, что материнские платы Gigabyte попросту выводят из строя модули оперативной памяти, однако, к счастью, всё оказалось чуть менее опасным: по словам компании, всё дело в неправильной работе механизмов защиты от записи микросхемы SPD, которая хранит в себе данные о ряде параметров модуля ОЗУ — некоторые производители попросту не озаботились верной реализацией защитных мер.

При использовании программного обеспечения Gigabyte Control Center информация SPD некоторых модулей оперативной памяти DDR5 оказывалась неверной, что и приводило к ситуациям, описанным выше. Специалисты компании отмечают, что физическая целостность самих «планок» ОЗУ при этом не нарушалась.

Для устранения возникших проблем специалисты Gigabyte выпустили новые версии BIOS для материнских плат, работающих в паре с DDR5, и программы Control Center, а также рекомендуют обновить прошивку SPD для возвращения модулей памяти в исходное состояние.