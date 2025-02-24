Samsung собирается выпустить смартфоны M06 5G и M16.

Компания Samsung, похоже, решила возродить популярный дизайн с выделенным модулем для камер в линейке бюджетных устройств. Согласно полученным данным, готовятся к выходу модели Galaxy M06 5G и M16, которые получат характерную платформу для объективов вместо минималистичного подхода с отдельно выступающими линзами.

На изображении видно, что M06 оснастят двойной основной камерой, а M16 — тройной. Это станет первым возвращением к «камерному островку» после 2022 года, когда Samsung отказалась от такой конструкции в пользу более плоского дизайна. Ожидается, что новинки сохранят фирменную эргономику бренда: толщина корпуса около 8 мм, вес — 191 грамм, а боковая кнопка совместит функции питания и сканера отпечатков пальцев. По данным инсайдеров, Galaxy M06 5G будет близок по характеристикам к недавно представленному в Индии Galaxy F06 5G. Последний получил:

- чипсет MediaTek Dimensity 6300;

- основную камеру на 50 МП (f/1.8) + датчик глубины резкости на 2 МП;

- фронтальную камеру на 8 МП;

-*6.7-дюймовый HD+ экран с пиковой яркостью 800 нит;

- аккумулятор 5000 мА*ч с поддержкой 25-ваттной зарядки;

- ОС устройства — One UI Core 7.0 на базе Android 15 с оптимизациями для энергоэффективности.

Аналогичные параметры прогнозируют и для M06 5G, тогда как M16 может предложить улучшенную тройную камеру. Выпуск F06 5G и анонс M-серии подтверждают интерес Samsung к конкуренции с китайскими брендами в ценовой категории до $200. Возвращение «камерного островка» может стать маркетинговым ходом: такой дизайн визуально повышает воспринимаемую «премиальность» устройства. Аналитики отмечают, что Samsung экспериментирует с дизайном в разных линейках. Если флагманы движутся к минимализму, то бюджетные модели получают элементы, ассоциирующиеся с топовыми устройствами прошлых лет.