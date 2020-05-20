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Сарайчик со старым компьютерным железом в провинции - почувствуй себя археологом

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В самоизоляцию многие жители мегаполисов разъехались по дачам, это лучше, чем бездельничать в четырех стенах городской квартиры.  Провинция не так сильно зажата в рамки, есть возможность прогуляться, подышать свежим воздухом. Так получилось, что  не обзавелся собственной дачей, и на период самоизоляции присмотрел на авито аренду летнего домика с двумя комнатами, кухней, сарайчиком с инструментами и старым компьютерным железом внутри.

Заехав, я принялся разбирать сарай. Из имеющегося там железа, было замечено три с виду живые материнские платы, 3 процессора Intel разных поколений, 2 видеокарты, много планок оперативной памяти, различные шлейфы, провода, 3 блока питания, 2 жестких диска, 3 корпуса, несколько дисководов разных типов, монитор.
По состоянию железо было похоже на старый списанный с предприятий хлам. Всё найденное скрупулёзно рассмотрел, разобрал и почистил.
Выбрав из имеющегося железа наиболее ликвидное, быстро собрал рабочую машинку на Core 2 Duo и DDR 2, добавил туда свои SSD, видеокарту, WiFi модуль, но подготовив к разгону и тестам, не стал продолжать, а вернулся в сарайчик. Из оставшегося железа решил собрать тестовый стенд.
Один из корпусов был отмыт и пущен в расход.
Немного попыхтев, извлек из корпуса посадочную площадку, повесил ее на стену в сарайчике и приступил к выбору железа для стенда. 

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Материнка ASUS P4P800 SE.

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Процессор Pentium 4, 2.4 Ггц.

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Ровный слой термопасты КПТ8

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Кулер Intel

 
Солянка из оперативной памяти DDR400, 2,5 Гб.PC 3200 разных вендоров.
 

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Приступил к сборке стенда с установки материнки на стену.

Для установки видеокарты  NVIDIA GeForce FX 5200 256 мб., и ее надежного крепления, пришлось еще немного попотеть, вырвав из корпуса заднюю планку

На установку блока питания и дисковода фантазии не хватило, достал из разодранного корпуса еще одну площадку.

Достаточно удобно, и относительно эстетично закрепив все детали, включил машину, но получил сообщение от Bios Recovery:

Bios оказался почти дохлым, и в надежде его восстановить я скачал с сайта производителя требуемый файл прошивки. Но куда положить файл? Можно на Floppy Teac FD-235HF, но нет дискеты. В закромах сарайчика, также, не удалось найти шлейфа к нему.. 


Древней системе нужен обычный CD-Rom, и в сарайчике имеется несколько вариантов, но где же найти к нему диск?

Последняя надежда, внешнее устройство DVD-RW Transcend, может его система поймет и подхватит прошивку? Записав файл прошивки на него, я уже с теряющейся надеждой включил стенд.

Но нет, система отказалась воспринимать дисковод, как устройство, понятное Bios Recovery:
- not found
Что-то случилось с микросхемой Bios, и в условиях самоизоляции у меня не было возможности добыть требуемый ресурс для дальнейших тестов.

Искренне жаль, что почти топовую ATX материнку Socket 478 из древних времен так и не удалось завести.

На ее место встала другая, не такая интересная материнская плата, но это уже совсем другая история.

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