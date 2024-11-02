Пересидеть на AM4 до снижения цен на AM5 - тесты и мое мнение
Тематика устаревающих компьютерных платформ часто привлекает внимание на форумах и блогах, посвященных оверклокингу. В то время как обсуждения новых компьютерных комплектующих и дорогого оборудования порой кажутся менее живыми, посты об устаревших системах мгновенно оживают комментариями.
Ниже представлен мой опыт эксплуатации в стоке и с небольшим разгоном различных процессоров серии Ryzen 1000-2000, которые позволяли обеспечить стабильную работу до появления новых моделей Ryzen 3000-5000. С появлением 5000 серии, AM4 будет хватать для всех десктопных приложений вплоть до снижения цен на процессоры и материнские платы AM5.
В качестве примера измерения производительности процессоров на платформе AM4 с чипсетом B450, представляю скриншоты из AIDA64 для следующих процессоров, которые побывали в моих ПК. Тесты проводились в период с 2019 по 2024 годы.
|Ryzen 3 1200
в стоке
|В разгоне (B450)
|Ryzen 7 1700
в стоке
|В разгоне (B450)
|Ryzen 5 2400G
в стоке
|В разгоне (B450)
|Ryzen 5 2600
в стоке
|В разгоне (B450)
|Ryzen 9 3900XT
в стоке
|В разгоне (B450)
|Ryzen 5 5600
в стоке
|В разгоне (B450)
|Ryzen 7 5700X
в стоке
|В разгоне (B450)
На данный момент, владея 8-ядерным 16 поточным процессором с частотой 4.6-4.7 Ghz, смысла перехода на AM5 не наблюдаю. Разгон частоты Ryzen 7 5700X ощутимых результатов в играх не дает. Для данного процессора имеет смысл лишь в разблокировке лимитов для ускорение работы кэша 3 уровня.
Ryzen 7 5700X был снят с материнской платы B450 и установлен в материнскую плату на базе чипсета B550, купленную с рук. Этот апгрейд был выгоден, но улучшений не подарил в сравнении с B450.
|Ryzen 7 5700X (B550) в стоке
|Легкий разгон L3 Cache
Многих пользователей вдохновляет возможность вернуться в старые времена, обменяться советами и рассказами о своем опыте работы с устаревшими комплектующими. Этот интерес включается не только у тех, кто может себе позволить регулярные апгрейды, но и у тех, кто вынужден экономить. Для второй группы пользователей обсуждения старых платформ открывают новые перспективы по улучшению производительности их текущих систем за счет принятия опыта разумного оверклокинга.
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